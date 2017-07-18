Semih Kaplanoğlu'nun Yeni Filmi Grain'in Çok Taze Fragmanına Bakın

Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin yönetmeni ve yazarı Semih Kaplanoğlu, yeni bilimkurgu filmi Grain'in ilk fragmanını birkaç saat önce yayınladı.

İlk uzun metraj filmi Herkes Kendi Evinde'yi 2001'de yayınlayan, 1963'te İzmir'de doğan yapımcı, yönetmen, yazar Semih Kaplanoğlu, yeni filminin fragmanını bugün yayınladı. Yumurta, Süt ve Bal üçlemesinin yönetmeni ve yazarı Kaplanoğlu, Grain (Tahıl) isimli filminde distopik bir gelecek işliyor.

23. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan Grain, genetik mühendislerinin mükemmel tohum'un varolmayacağı iddia ettiği, zenginle fakirin çok keskin çizgilerle ayrıştığı bir dünyada umudun hikayesini işliyor. Fragman başlı başına çok şey anlatırken izleyebilmek için insanı heyecanlandırıyor.



Görsel: Vimeo