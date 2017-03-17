Selfie'leri Einstein'ın El Yazısıyla Yeniden Çizen Robotik Kol [SXSW 2017]

National Geographic Channel, yeni şovu Genius'u tanıtmak için yarattığı Einstein stilinde portre çizen düzeneği SXSW'te sergiledi.

National Geographic Channel, Albert Einstein’ın yaşamını konu alan Genius adlı yeni şovunu tanıtmak için tasarladığı pazarlama aktivasyonunu SXSW’te sergiledi. Ünlü fizikçinin 2 tutkusunu, bilimi ve sanatı birleştiren proje, genel hatlarıyla Einstein’ın el yazısıyla portre çizen bir robotik koldan ve kara tahtadan oluşuyor.

Robotik kol ve kara tahta, markaların tanıtım projeleri için çalışan inovasyon stüdyosu Deeplocal tarafından üretilmiş. Özel bir algoritma sayesinde Twitter kullanıcılarının selfie’leri, Einstein’ın el yazısıyla, sözcüklerden, sembollerden ve denklemlerden oluşan karakterler kullanılarak yeniden yaratılıyor.

SXSW katılımcıları, robotu festival süresince aktif halde izleyebildi. Ancak festival katılımcısı olmayanlar da portre talebinde bulunabildi. Festival süresince #GeniusBoard etiketiyle selfie’sini Twitter’da @NatGeoChannel’a ileten herkes Einstein stilinde portresini edindi. Çizilen portreler #NAtGeoAtSXSW etiketi altında yayınlandı.

İnsan düşünmeden edemiyor, Einstein bugünleri görseydi ne düşünürdü acaba?

Don't forget to tweet to the #GeniusBoard @ #NatGeoAtSXSW to have your portrait drawn by a robotic arm w/Einstein's handwriting during #SXSW pic.twitter.com/sPbezkpMbx

— Nat Geo Genius (@NatGeoGenius) March 11, 2017

Want your portrait drawn by a robotic arm using Einstein's handwriting? Visit #NatGeoAtSXSW or tweet us your #GeniusBoard request: pic.twitter.com/zXica2XNGx

— Nat Geo Channel (@NatGeoChannel) March 10, 2017



Görsel: Twitter