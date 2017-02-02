Selda Bağcan'ın Vokalleriyle Masum'un Jenerik Müziği

Masum dizisinin jenerik müziğinde Selda Bağcan'ın Katip Arzuhalim şarkısı Okan Kaya'nın yeniden yorumlamasıyla yer alıyor.

Türkiye'nin ilk büyük bütçeli internet dizisi olarak kendini tanıtan Masum, son zamanların en popüler konularından. Fakat bugün onu haber yapmamızın nedeni popülerliği değil jenerik müziği olacak. Dizi, jenerik müziği olarak Selda Bağcan’ın Katip Arzuhalim şarkısını Okan Kaya'nın yeniden düzenlemesi (remix) kullanılıyor. Okan Kaya kullandığı Selda Bağcan kesitleriyle (sample) birlikte Masun'un jenerik müziği modern ile geleneksel arasında bir bağ kuruyor.

Selda Bağcan şarkılarının günümüz dünyasına uyarlanmış versiyonları, internet dünyasının yeni tanıştığı bir şey değil. Etnik müziklere yapılan modern dokunuşlar, teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. 60’lı 70’l yılların saykodelik anadolu rock eserlerinin günümüzde bu kadar popüler olmasının temel sebebi de keşfedilmemiş büyük bir kıta izlenimi vermesi. Girilmemiş, dokunulmamış o kadar verimli topraklar ki… Selda Bağcan’ın şarkılarının yaşadığı dönüşüm de bunun bir sonucu. Dünyanın en önemli festivallerine davet edilen sanatçının bir tür “yeniden keşfediliş” gibi bir dönemindeyiz. Selda Bağcan’ın müzik yaşamı için bu belgesel de izlemesi oldukça keyifli.

Oyuncu kadrosuyla da çok konuşulan Masum'un kadrosunda Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Nur Sürer, Okan Yalabık, Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Çoğunluk ve son filmi Rüzgarda Salınan Nilüfer ile tanıdığımız Seren Yüce yapıyor. Senaryo ise Berkun Oya'ya ait. İnternet dünyasının Türk dizi kültürüyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan 45 dakikalık bölümleriyle Masum karşımızda. Genel kanı da, bu bölüm uzunluğunun diğer diziler için de bir emsal haline gelmesi.

Görsel: BluTV

