​Sel Suyunu Yutan Yapay Şelale

Portekiz'de Covão do Conchos Barajı içine inşa edilmiş olan gider benzeri taşkın savağı, turistleri kendini çekiyor.

İnsanın doğaya yapabileceği müdahalenin sınırı yok. Portekiz’in Covão do Conchos Barajı suyu, sel yaşanan dönemlerde şelaleye benzer şekilde zeminindeki huninin içine çekiyor.

Aşırı yağış ve sel yaşanması durumunda barajın yıkılmasını önlemek için fazla suyu dışarı bırakan dolu savak isimli kapakları düşünürsek, bunu bir tür çan-ağızlı dolu savağı olarak nitelendirilebiliriz.

1955’te beton ve granit malzemeyle inşa edilen Conchos Barajı, 4,6 metre yüksekliğinde ve 120 bin metreküp depolama alanına sahip. Serra da Estrela adlı büyük bir hidroelektrik santralinin parçası olarak inşa edilmiş. Yapımında Naves Nehri (Ribeira das Naves) ile Bayou Lagün'ü (Bayou Lagoon Long) arasında su akışı sağlamak amaçlanmış. İçine inşa edilen taşkın savağı ise suyu çeken 1,5 kilometrelik bir tünel. Yapının oluşturduğu manzara aynı zamanda turistleri de kendine çekiyor.

Görsel: YouTube