Şekerbank'tan İyiliğe Küçük Bir Teşekkür

Şekerbank yeni reklam filminde karşılık beklemeden yapılan iyiliklerin gerçek hikayeleri üzerinden "iyi ki varsınız" diye sesleniyor.

Şekerbank ve Concept reklam ajansı iyi bir işbirliği içerisinde; Aile Çiftliği kampanyasına devam niteliğinde sıcak, insanda olumlu duygular uyandıran, sevgi dolu, insana dair kampanyalar ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yayında giren ve yine Concept tarafından geliştirilen "İyi ki Varsınız" isimli reklam filmi de tam böyle bir film: Olumlu, insancıl, neredeyse umut verici (tabii yeterince iyimserseniz).

"İyi ki varsınız" aslında bir çeşit memleket kolajı, bu ülkenin topraklarından çıkan gerçek iyilik hikayeleri... Hani sosyal medyada paltosunu çıkarıp üşümesin diye sokak köpeğini saran ve içimizi cız ettiren o adam var ya... İşte o ve onun gibi örneklere bir teşekkür aslında bu film. Mesela koyunlarını bırakamayan ve herkes gittiği halde onlarla kalan teyze, fabrikasını doğduğu köye getiren iş adamı, toprak kavgasına girmek yerine çocuklarının geleceği için birlikte çalışan kardeşler... Şekerbank bu filmiyle, ülkesi için çalışan insan ve kuruluşlara "iyi ki varsınız" diye sesleniyor ve bu memleketin her köşesinde iyilik olduğunu hatırlatıyor. Sanırım

Filmin müziği de film kadar öne çıkıyor. YouTube yorumlarında "müzik için geldiğini" söyleyenler çok. Eserin adı: By The Sea, Eleni Karaindrou’ya ait. Müziği merak edenlere duyurulur. Ayrıca bu vesileyle reklam filminde kullandığı güçlü müziği YouTube yorumlarına taşıyan Enza Home'un çalışmasını da hatırlayalım. Müzik bir reklam için kesinlikle çok mühim.

Kampanya sosyal medyada #iyikivarsınız etiketiyle destekleniyor.



Reklamveren: Şekerbank

Reklam Ajansı Concept

Yaratıcı Yönetmen: Kerem Özkut

Yaratıcı Grup Başkanı Sedat Dündar, Umut Dizdar

Yaratıcı Ekip: Ferhan Dayıoğlu, Fatih Anıl Tiryaki, Ersel Hira, Mustafa Mert Güler, Ali Sina Gürsu, Merve Turunç

Marka Grup Direktörü: Yasin Özhan

Marka Direktörü: Özlem Najdi

Marka Ekibi: Kübra Kaya, Yasemin Kulein

Stratejik Planlama: Ömer Pamir Gündüz, Emre Sezer

Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Kasım Bektaş

Prodüksiyon: Peri Film

Yönetmen: Barış Kaya

Görsel: Vimeo