Şeker Tüketimini Görselleştiren Şeker Dağı

Sağlıklı atıştırmalık markası Kind, çocukların şeker tüketimine dikkat çekmek için tüketim istatistiklerini görselleştiren bir yerleştirme ile Times Square'de yer aldı.

Dünyaca ünlü Times Square reklamverenlerin gözde mecralarından. New York'un bu önemli noktasında geçtiğimiz haftalarda sağlıklı atıştırmalık markası Kind da çarpıcı bir işle yer aldı. Şeker içermeyen, sadece meyve ile yapılan Kind Fruit Bites isimli yeni ürünü duyurmak için hazırlanan çalışma; ABD'deki çocukların şeker tüketimine dikkat çekti.

Araştırmalara göre, Amerika'da her çocuk günde 80 gram yani 19 çay kaşığı kadar doğal olmayan şeker tüketiyor. Bu tüketimin aşırılığını vurgulamak için hazırlanan yerleştirmede yaklaşık 20 bin kiloluk şeker meydana yığıldı. 6 metre yüksekliğe çıkan şeker yığını çocukların her 5 dakikada tükettiği şeker miktarını görselleştiriyordu. Yerleştirmenin etrafında bulunan şekerle (daha doğrusu sinekleri çekmeyecek şeker gibi görünen bir malzemeyle) yapılmış çocuk figürleri de çalışmanın mesajını güçlendirmeyi amaçlıyordu. Zira ABD'deki bir çocuğun bir yılda tükettiği şeker miktarı neredeyse 9 yaşında bir çocuğun yani kendisinin ağırlığı kadar.

Çalışmanın etrafında konuya dair çarpıcı istatistikler de verildi. Burada çocukların yılda tükettiği şeker miktarının 1740 futbol stadını kaplayabileceği veya her gün aldıkları şekerin 273 sarı otobüsü doldurabileceği gibi bilgiler sunuldu. Böylece büyük veriyi alıp yaratıcı ve çarpıcı bir şekilde dijitalin dışına, gerçek dünyaya taşıyan, veri görselleştirme anlamında önemli bir iş yaratıldı.

Kind'in kendi içindeki bir yaratıcı ekip tarafından yaratılan çalışma; sağlıklı beslenmenin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlarken, Kind ürünlerini de hem besleyici, hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olarak konumluyor.

İnsanları beslenme alışkanlıkları hakkında düşünmeye davet eden çalışma, sosyal medyada da konuşuldu. Kampanyanın dijital videolar ve sosyal medyada başka paylaşımlarla devam ettirilmesi planlanıyor.

Görsel: YouTube