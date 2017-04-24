​Şeker Kutularında Minyatür Manzaralar

Heidi Annalise, teneke şeker kutularının kapaklarına çok küçük doğa manzaraları resmediyor.

Colorado’da çalışmalarını sürdüren Amerikalı ressam Heidi Annalise, teneke şeker kutularının kapaklarına gizlenmiş çok küçük boyutlarda manzara resimleri yapıyor. ABD’de bulunan çeşitli doğa alanlarını izlenimci bir üslupla resmeden sanatçı, doğaya olan tutkusunu da bu minyatür tablolar aracılığıyla ortaya koyuyor.

Annalise, kutuların kapağına doğa manzaralarını resmederken kutunun içine yerleştirdiği bir aydınger kağıdını boya paleti olarak kullanıyor. Bu anlamda kutudaki manzaralar projesi, doğa manzarasını temsili olarak koruma altına alan bir illüzyon olmasının yanı sıra sanatçının üretim sürecini de ortaya koyuyor. Biyografisinde herhangi bir sanat eğitimi almadığını belirten sanatçı kutudaki manzaralardan oluşan seriyi şöyle açıklıyor: “Resimlerim dağların güzelliği ile çevrili olma sevincini, eve dönüş kutlamasını yansıtıyor. Gerçekçiliği ve izlenimciliği bir arada bulunduran sanatım, çoğaltılmış renklerle ve basitleştirilmiş şekillerle doğal dünyaya fantezi dünyasından unsurlar ekliyor.”.

Heidi Annalise'in çalışmalarını Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Instagram

