Şehrin Soğuk Duvarlarını Çocuksu Bir Evrene Dönüştüren Murallar

Millo, devasa duvar resimleriyle kent insanına çocuksu ve şiirsel bir dünyanın kapılarını açıyor.

Millo lakaplı İtalyan sokak sanatçısı Francesco Camillo Giorgino, dünyanın dört bir yanında dev boyutlarda duvar resimleri yaratıyor. Sanatçı son dönemde özellikle Ukrayna’da bir çocuk ceza infaz kurumu binası duvarına yaptığı duvar resmiyle dikkat çekti.



Millo, geometrik ve ve soğuk yüzlü şehir manzaralarının ortasına yerleştirdiği dev figürlerle, hüzünlü bir evrenin içine bir parça çocuksu neşe katıyor. Siyah beyaz kompozisyonlarda vurgulamak istediği alanları ise renklendirerek öne çıkarıyor.

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Çocuk ceza infaz kurumu duvarı - Kremenchuk, Ukrayna



Görsel: Millo