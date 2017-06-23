Şehrin Boş Alanlarından Alışılmadık Futbol Sahaları [Cannes Lions 2017]

AP Thailand, Bangkok'un kalabalık bölgesindeki kullanılmayan alanları çocuklar için sıradışı futbol sahalarına dönüştürdü.

Tayland ilk kez Cannes Lions'da Grand Prix kazandı. Tayland'a Design / Tasarım kategorisinde büyük ödülü getiren iş; emlak geliştirme şirketi AP Thailand ve dijital ajans CJ Worx tarafından geliştirildi. "The Unusual Footbal Field" (Sıra dışı futbol sahası) adını taşıyan kampanya basit bir dijital kampanya değil; insanların yaşamına fayda sağlayan, şehir hayatına katma değer yaratan önemli bir çalışma.

Bangkok'un en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Khlong Toei'de yürütülen çalışmanın dayandığı fikir aslında basit: Şehrin bu kadar kalabalık bir bölgesinde, yoğun yapılaşma içerisinde çocukların koşup oynayabilecekleri futbol sahaları için boş alan kalmamış olması. Dolayısıyla bulunan çözüm akıllıca. Şehirde kullanılmayan, terk edilmiş alanları alıp onları alışılmadık futbol sahalarına çevirmek ve önemli bir amaç uğruna değerlendirilmelerini sağlamak. Ortaya çıkan sahaların şeklinin dikdörtgen olmaması, komik şekillere sahip olmaları orada futbol oynayan çocuklar için hiç önemli değil.

Fikre ödül verilmesinin en önemli sebeplerinden biri tasarımın kültürü etkileme gücünü açıkça ortaya koyması. Tasarımın insan yaşamına nasıl dokunabileceği, basit ama etkili bir işle yaratabileceği katma değer bu işte çok net görülebiliyor.

Künye:

Reklamveren: AP Thailand

Reklam Ajansı: CJ WORX Bangkok

Yapım Şirketi: Meour

Görsel: YouTube