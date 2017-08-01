Şehri Yeni Bir Perspektifle Görmek

Black Sheep Films'in yeni kısa filmi Perspective, taşıtları anlık bir göz yanılgısıyla göstererek sürreal bir dünya yaratıyor.

Buenos Aires'te yaşayan yönetmen Fernando Livschitz'in kişisel markası Black Sheep Films, 3 hafta önce yeni bir kısa film yayınladı. "Bir gün uyandığımda tüm dünyayı perspektifle gördüm" diyerek başlatıyor Perspective isimli filmini. Uçakları, tren vagonlarını, otobüsleri daha güdük adeta tek tekerlekli gören yönetmen, atları ve bisikletleri ise hafızasından silmiş. Kimi zaman da taşıtları ve binaları karton formda görmüş. Adeta kırılmış bir camdan veya uyku mahmuru bir halüsinasyonla dünyaya bakarak taşıtları farklılaştırmış.

Fernando Livschitz'in dünyayı görüşü bir açıdan oldukça komik. Öte yandan da taşıt tasarımlarının ne derece farklılaşabileceğini ve gerçeküstü bir yapıya ulaşabileceğini gösteriyor. Fernando Livschitz'i Facebook, Instagram ve Vimeo'dan takip edebilirsiniz.

Görsel: Vimeo