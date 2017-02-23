Şehri Tek Teker Üzerinde Dolaşın

Solowheel Iota, kendi kendine dengede durabilmesi, küçük oluşu ve taşıma rahatlığı gibi özellikleriyle öne çıkan bir elektrikli kişisel ulaşım aracı olarak Kickstarter'da fonlanıyor.

Inventist, Solowheel and Hovertrax gibi uygun fiyatlı kişisel ulaşım araçlarıyla ses getirmiş deneyimli bir üretici. Kendi kendine dengede durabilen elektrikli kişisel araç Solowheel Iota da Inventist çatısı altında Shane Chen tarafından tasarlandı ve şu anda Kickstarter'da fonlanıyor.



Inventist’in ürettiği ilk Solowheel, kendi döneminin en küçük, en doğa dostu ve en kullanışlı elektrikli aracı olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise 20 cm’lik tekeriyle ve 3,6 kg’lık ağırlığıyla onun tahtına Iota geçiyor. Solowheel Iota adeta bir sırt çantasına sığabilecek kadar küçük ve kolay taşınabilir durumda. 40 dakikalık şarj ile durmaksızın 8 saat yol alabiliyor. Satte 16 km hıza erişebiliyor ve 113 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip. Ürünün çalışan bir prototipi yapılmış ve şu anda prototip üzerinde son testler ve ayarlar da tamamlanmak üzere.





Tasarımında insanın farklı duruş pozisyonlarının dinamiği göz önüne alınmış. Araçta, manevra kabiliyetini yükselten ve böylece kullanımını kolaylaştıran bir “paralelkenar tabanlı yardımcı dönüş mekanizması” kullanılmış ve bu mekanizma için patent onayı bekleniyor. Akılllı sürücü tespit sistemine, katlanır pedallara, farlara ve kullanışlı bir taşıma koluna ek olarak; akıllı telefon ve takip uygulamaları ile Bluetooth özelliklerini de içeriyor olacak. Araca bir de geliştirilmekte olan özel bir süspansiyon sistemi eklenecek. Bu açıdan videoda izlediğiniz ürünün prototip olduğunun tekrar altını çizmekte fayda var. Iota son halini aldığında aşağıdaki çizimlerdeki gibi görünecek:







Görsel: Vimeo

