Şef Felix'le Aksiyon Dolu Bir Macera

Wix'in Super Bowl için hazırladığı kampanya şef Felix'in restoranın aksiyon oyuncuları Jason Statham ve Gal Gadot tarafından yerle bir edilmesini anlatıyor.

Super Bowl LI yaklaşırken, Super Bowl'da gösterilecek yaratıcı reklamlar hakkında şimdiden konuşulmaya başlandı. Kimi markalar ön gösterime girerken kimileri teaser'lar yayınlıyor. İhtiyacınıza göre kendi sitenizi oluşturmanıza destek olan Wix de bu markalardan biri. Üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Super Bowl reklam kuşağına girecek olan Wix, bu yıl; sadece reklam kuşağında yer almakla kalmıyor, tüm kampanyasını Super Bowl LI maçının zamanlamasına göre düzenlerken, bir Super Bowl kampanyasını YouTube ve Facebook Live üzerinde duyuran ilk marka oluyor.

Wix'in ilk filminde aşçımız Felix ünlü oyuncularla başrolü paylaşıyor. Felix bir şef, restoranının sitesini yapmak isteyen bir aşçı ve bu Felix, etrafında her ne çılgınlık yaşanırsa yaşansın, dünya ne kadar yıkıcı olursa olsun odağını kaybetmiyor, Wix ile internet sitesini kurmaya devam ediyor. Super Bowl kuşağında gösterime girecek filmde, dünyanın yıkıcılığı ii ünlü isimle anlatılmış. Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham ve Wonder Woman'dan hatırlayacağınız oyuncu Gal Gadot; Felix'in restoranda karşılaştıkları "sorun"ları hallederken restoranın da altını üstüne getiriyorlar. Felix ise bu sırada olan bitenin farkında bile değil; işine ve internet sitesine gömülmüş. Restoranının yıkılmış olmasını da fazla umursamıyor, Wix sayesinde kendine yepyeni bir çözüm buluyor.

Transporter filmlerinin yönetmeni Louis Leterrier tarafından yönetilen film; aksiyon oyuncuları ve hareketli anlarıyla eğlenceli bir film. Özellikle Jason Statham'ın Super Bowl kitlesi tarafından heyecanla karşılanacağı da muhakkak. Super Bowl LI reklam filmleri arasında yeteri ilgi çeker mi göreceğiz ama Wix, büyük maça kadar daha pek çok şey olacağını, Felix için bunun sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor, maça kadar Felix'İn maceralarının devam edeceği ve başka filmler geleceği belirtiliyor. Beklemedeyiz.

Kampanya sadece filmden ibaret değil. Büyük maça kadar Felix'in internet sitesine tıklayarak, Felix'in fotoğraflarından indirip, Facebook profil fotoğrafınız yaptığınızda her hafta 10.000 dolar kazanma şansı var. Maç günü ise rakam 50.000 dolara yükseliyor. Ayrıca, çekilişe katıldığınızda internet sitenizi kurmak üzere uzmanlarda ipuçları içeren bir kitapçığı da indirmeye hak kazanıyorsunuz. Kampanya dünya çapında sosyal platformlarda çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve maç günü aktivasyonlarıyla desteklenecek.

Wix yöneticileri, kampanya için duydukları heyecanı saklamıyor. İlk kez Wix'in hikayesini anlattıkları ve sektörde bir ilk olarak, kampanyalarını internet üzerinden kendileri yayınladıkları için mutlu olduklarını belirtiyorlar. Ünlü isimlere rağmen esas kahramanın her zaman Wix müşterisi olduğunu da vurguluyorlar.

Görsel: Wix