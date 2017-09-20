Sebze ve Meyvenin İkinci Eli Olur Mu?

Metro'nun gıda israfı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı kampanya, gıda ürünlerinin ikinci eli olamayacağını hatırlatıyor.

Gıda ürünlerini çok alıyoruz, düşümeden alıyoruz, bozulunca atıyoruz. Bu plansız alımlar yüzünden her yıl 11.6 milyon ton gıda çöpe gidiyor, yazık oluyor. Artık yemeklerin çöpe dönüşmesini engellemek için dünyadanın birçok yerinde süpermarket zincirleri, sivil toplum kuruluşları ve reklam ajansları sosyal etki yaratmaya çalışıyor. Metro, bu konuya dikkat çekmek ve insanları ihtiyaçlarından fazla meyve-sebze almamaya teşvik etmek için bir kampanya hazırladı.

Medina Turgul DDB tarafından hazırlanan kampanya, "2. El Meyve ve Sebzeler" söylemi üzerinden gidiyor. Her şeyin ikinci elinin olabileceğini ama gıda ürünlerinde bunun mümkün olmadığını anlatan kampanya, kullanılmış ürün satışının yapıldığı farklı mecraları etkili bir şekilde kullanarak mesajını veriyor.

İnternet üzerinde Letgo, Sahibinden gibi sitelerde girilen satış ilanı gibi hazırlanan ilanlar, "İkinci el meyve ve sebze olmaz." diyerek insanları israfı önlemeye çağırıyor. Aynı şekilde ikinci el kıyafet mağazalarında kurulan stantlarda da o noktada satışı olması beklenmedik bir öğe olan gıdayı kullanarak mesaja dikkat çekiyor.

Medina Turgul DDB ve Metro GM, bu kampanya ile Kristal Elma promosyon, aktivasyon, doğrudan pazarlama kısa listesinde yer alıyor.

Görsel: Vimeo