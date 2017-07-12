Şebeke ve İnternet Olmadan İletişim Kurun: Sonnet

Sonnet, akıllı telefonu gelişmiş bir telsiz gibi kullanabilmeyi sağlayarak; metin, ses kaydı, konum ve fotoğraf alışverişi yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Mobil iletişim en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda kesintiye uğrayabiliyor. Örneğin şehir merkezinden uzaklaşıp doğayla baş başa kaldığımızda şebeke bağlantısının olmayışı riskli bir durum yaratıyor. Yine kalabalık bir etkinlikte ya da mekanda, etrafta çok fazla kullanıcının olması bağlantıyı yavaşlatıp kesintiye uğratabiliyor. Deprem ve benzeri acil durumlarda ise operatör hizmetinin kesintiye uğradığına ve sevdiklerimize ulaşamadığımıza hep birlikte şahit oluyoruz. Peki ya telsizle iletişim? Telsizler hantal olduğundan taşıması zor. Kurulum ve ayar gerektirdiğinden pratik değiller. Telsizlerle metin ve fotoğraf gönderme imkanı yok, yalnızca düşük kalitede sesli iletişim kurmaya imkan tanıyor. Bu da iletişim hatalarına neden olabiliyor. Sonnet ise herhangi bir operatöre, internet servis sağlayıcısına veya uydu bağlantısına erişim olmadan telefonunuzla metin mesajları, ses kayıtları, fotoğraflar ve konum bilgisi gönderebilmenizi mümkün kılıyor. Cihaz, akıllı telefonun ve telsizin avantajlarını birleştirip, akıllı telefonunuzu gelişmiş bir telsiz gibi kullanmanızı sağlıyor.

Sonnet uzun menzilli telsiz iletişimini akıllı telefona taşıyan bir cihaz. Akıllı telefon Sonnet'e Wi-Fi ile bağlanıyor ve telefonunuzdan gönderilen tüm verileri uzun menzilli radyo dalgası yoluyla diğer Sonnet cihazlarına aktarabiliyor. Bu da operatörlere ve internet sağlayıcılarına olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

İki Sonnet kullanıcısı arasındaki noktadan noktaya erişim mesafesi 5 km. Göndericinin ve alıcının arasında engel bulunmadığı, örneğin ikisinin de birer tepenin üzerinde durdukları bir durumda ise bu mesafe 15 km’ye kadar genişleyebiliyor. Sonnet’in beraberinde gelen SMA bağlantısı da bu mesafeyi genişleterek iki kişi arasında kesintisiz iletişim imkanı sunabiliyor.

Sonnet kendi mesh ağına sahip. Mesh ağı; baz istasyonu gibi bir altyapı gerektirmeyen, herhangi bir dağıtıcı olmadan tüm cihazların birbirine bağlanabildiği, iletişimin güvenli olduğu bir kablosuz bir bağlantı türü. Çok sayıda cihazdan faydalanan bir ağ olması sayesinde erişim mesafesi 80 km’ye kadar genişleyebiliyor.

Şu anda Kickstarter'da fonlanmakta olan Sonnet'e 2018'in başlarında yeni bir güncelleme de gelecek. Bu güncellemeyle her bir kullanıcı kendi internetini diğerleriyle paylaşabilecek. Bir cihazın internet bağlantısı varsa, ağdaki bütün kullanıcılar bu bağlantıdan faydalanabilecek. Ya da mesela Sonnet'i internetin bulunduğu bir noktaya yerleştirdiğiniz takdirde yanınızda başka bir Sonnet taşıyarak internetin olmadığı bir noktada internete erişebileceksiniz.

Sonnet’i kolayca devreye sokmak mümkün. Herhangi bir ayar ya da kanal kurulumu gerektirmiyor. Öncelikle telefonunuzdaki Wi-Fi’yi bir ağa bağlanacakmış gibi açmanız ve Wi-Fi ağları içinden Sonnet’i seçmeniz gerekiyor. Ardından telefonunuzdaki tarayıcıda app.sonnetlabs.com adresine gidiyorsunuz. Tarayıcıda çalışan Sonnet App aracılığıyla istediğiniz kişiyle ya da grupla sohbet ederek fotoğraf, metin ve konum bilgisi gönderebiliyorsunuz. Sonnet’in anlık mesajlaşma uygulaması tarayıcı üzerinde çalıştığından telefonunuza herhangi bir uygulama indirmenize de gerek kalmıyor. Üstelik herhangi bir abonelik ücreti de gerektirmiyor. Dolayısıyla dilediğiniz kadar çok mesaj gönderebiliyorsunuz.

Sonnet; çevrim dışı haritalar, SOS modu (panik butonu), USB girişli 4000 mAh lityum pil ile telefonunuz şarj edebilme ve su geçirmezlik gibi özellikleriyle de kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor.

Görsel: Kickstarter