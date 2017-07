Sanatçıların Tasarladığı Tekerlekli Sandalye Jantları

İrlandalı kız kardeşler Ailbhe ve Izzy Keane’in kurduğu Izzy Wheels, tekerlekli sandalye kullanıcılarına araçlarını özelleştirme imkanı sunuyor.

Alleles Design’ın dövmelerden ilham alan desenli protezleri ve Furf Design Studio’nun renkli protezleri; günümüzde engelleri kamufle etmek yerine onları bir kendini ifade ve stil unsuru haline getirme yolundaki eğilime dikkat çekmişti. İrlandalı kız kardeşler Ailbhe ve Izzy Keane’in Izzy Wheels adlı projesi de engellerle barışık bir yaşamı desteklemek adına atılmış adımlar arasında dikkat çekiyor. Izzy Wheels, dünyanın dört bir yanındaki sanatçılarla iş birliği yaparak renkli ve birbirinden yaratıcı, tekerlekli sandalye jantları ortaya çıkmasını sağlıyor. Tekerlekli sandalye kullanıcıları, Izzy Wheels'in özel tasarımlarından satın alabildiği gibi, daha kişiselleştirilmiş bir ürün istiyorlarsa marka ile irtibata geçebiliyorlar. Böylece talepleri tasarımcılara iletiliyor ve hayallerindeki sandalyeyi edinebiliyorlar.

Izzy ve Ailbhe her zaman birbirlerinin en iyi arkadaşı olmuşlar. Izzy, Spina Bifida (Omuriliğin yapısının oluşumunda meydana gelen bir hata sonucunda omuriliğin kapanmaması nedeniyle oluşan, ayrık veya açık omurga hastalığı) nedeniyle belden aşağısı felçli şekilde yaşamını sürdürüyor. Tekerlekli sandalyesini istediği gibi özelleştiremiyor olması her zaman canını sıkmış. Ablası Ailbhe ise sanat eğitiminin son yılında, Izzy'nin durumundan ilham alarak "uzun süre özel sağlık koşullarıyla yaşayan insanların yaşamlarını iyileştirme" konulu bir projeye imza atmış. Ailbhe, kız kardeşinin tekerlekli sandalyesi için şık kolluk koruyucuları hazırlamış ve tasarımlarına kız kardeşinin adını vermiş. Aslında çocukluğundan beri de onun sandalyesinin tekerleklerini dekore etmekten hoşlanıyormuş.

Ailbhe ve Izzy Keane, projenin amacının tekerlekli sandalyelerle ilgili olumsuz algıyla mücadele etmek olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların, onlara özgürlük sağlayan aracı kişiselleştirebilmesi engelli birey olmaya dair bir kutlama niteliğinde. İkili, dünyaya tekerlekli sandalyelerin yalnızca sağlıkla ilgili bir araç olmadığını, sanatsal bir kendini ifade aracı olabileceğini göstermek istediklerini belirtiyor. Izzy Wheels, kullanıcıları kendileri hakkında söz söylemeye teşvik ediyor. Böylece tekerlekli sandalyeler, tamamen fonksiyonel bir araç olmanın ötesne geçip daha dostane bir nesneye dönüşüyor. Kendi stiliyle eşleşen ve ilgi alanlarını belli eden bir tekerlekli sandalyeye sahip olmak kullanıcının sosyal diyaloğa girmesi açısından da avantaj yaratıyor. Projenin sloganı ise “If you can’t stand up, stand out!" (Ayağa kalkamıyorsan kendini göster).



Izzy Whells tasarımlarını markanın Instagram hesabı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Instagram