Sanal Gerçeklikte Uçuran Spor Aleti

Icaros; sanal gerçeklik içerisinde sizi uçurarak hem oyun oynamanızı, hem de kaslarınızı çalıştırmanızı sağlayan bir sistem.

İlk kez 2015'te duyurulan ve satışı geçen sene başlayan Icaros, CES 2017 kapsamında tanıtılarak bu sene kendini iyice duyurma şansı buldu. Pek çok blog ve yayında konu olan Icaros, bir spor aletiyle sanal gerçeklik oyun cihazını bir arada sunmak iddiasında.

Bir çeşit çerçeve gibi görünen Icaros'ta el ve ayakları çubuklu bölümlere yerleştiriyorsunuz, dizler ve dirsekleri ise özel yastıklara dayıyorsunuz. Rahat edeceğiniz şekilde ayarlamaları yaptıktan sonra sanal gözlüğünüzü takıyorsunuz ve uçuş (ya da dalış) başlıyor. Amacınız, bu uçuş rotasında dağlara ve kayalara çarpmadan uçmak. Burası oyun kısmı. Uçuşunuzu kontrol etmek için vücudunuzun ağırlığını gitmek istediğiniz tarafa veriyorsunuz. Tabii rotayı izlemek o kadar kolay değil; biraz pratik gerektiriyor. Burası da spor/hareket kısmı oluyor.

Cihazın amacı sanal gerçeklik üzerinden oyun oynatırken kasları çalıştırarak size spor yaptırmak. Sanal bir rota üzerinde bedeni kullanarak ilerlemek insana uçuyormuş hissi verip eğlendirirken el-göz koordinasyonunu artırıyor ve hareket sağlıyor. Bunun yanı sıra odaklanma ve denge becerilerini arıtırken refleksleri geliştiriyor; başta omuz ve karın kasları olmak üzere pek çok kası da çalıştırıyor. Ancak, bir spor salonuna gidip gerçek anlamda spor yapmanın yerini tutar mı şu anki haliyle biraz soru işareti. Yine de ilerisi için iyi bir potansiyel taşıdığı ve geliştirilmeye oldukça açık bir ürün olduğu muhakkak.

Icaros, gerek tasarımı gerek kullanım tarzı ile biraz fütüristik bir hava içeriyor. Sanki pek çok evde bulunan yürüyüş bandının 20 sene sonraki versiyonu gibi. Zaten geleceğin evi öngörülerinde yerini almaya da başlamış.

Pek çok tasarım yarışmasında ödül almış olan Icaros'un satış fiyatı 8.000 dolar.

Görsel: Icaros