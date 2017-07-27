Sanal Gerçeklikle Aşı Korkusunu Yenen Çocuklar

Ogilvy Brezilya, çocukların aşı korkularını yenmek için sanal bir dünya yaratıp çocukların aşı sırasında o dünyanın kahramanı olmalarını sağlıyor.

Çocukların aşı korkusu evrensel bir şey, dünyanın her yerinde çocuklar o koltuğa oturunca çığlığı basıyorlar ve o göz yaşları karşısında dil dökme, ödül veya herhangi bir şeyin pek de bir faydası olamıyor. Ta ki Hermes Pardini Laboratuvarları, Ogilvy Brezilya ve Lobo konuya eğilmeye ve sanal gerçeklik teknolojisini bu sorunu çözmek için kullanmaya karar verene kadar.

Cannes Lions'da Health kategorisinde Gold (ve çeşitli Bronze ödülleri) kazanan işlerden biri olan VR Vaccination işi sanal gerçeklik üzerinden yaratılan fantastik dünyada çocuğu kahramanlaştırma fikrine dayanıyor. Çocuk aşı koltuğuna oturduğunda gözlüğü takıyor ve canlandırma bir evrene adım atıyor. Hemşire ise elindeki akıllı telefon ekranı gibi bir ikinci ekrandan çocuğun tüm hareketini adım adım izliyor.

Çocuk o evrendeki bir karakter tarafından karşılanıyor ve dünyayı düşman istilasına karşı koruması için adım adım yönlendiriliyor. Fantastik dünya içerisinde olan biten şeyler aşı sırasındaki hislere denk getiriliyor. Yardımcı karakter sanal dünyada çocuğun koluna buz poleni sürüyorsa, hemşire de kolonyalı pamuğu sürüyor. Sanalda koluna bir ateş meyvesi değdiriliyorsa, hemşire de o sırada iğne yapıyor. Böylece çocuk aşının farkına bile varmıyor. İşlem bittiğinde dünya kurtuluyor, çocuk kahraman oluyor, aşı da acısız bir şekilde bitmiş oluyor.

İşlem sonrası çocuklara hisleri sorulduğunda cevaplar benzer: Harikaydı! Ne de olsa, çocuğa göre o bir oyun oynadı ve o dünyanın kahramanı oldu, aşı filan olmadı. Psikolojinin acıya karşı zaferi denebilir mi? Başka bir şeyle yeterince meşgul olursak acıyı yenebilir miyiz?



Künye:

Reklamveren: Hermes Pardini

Reklam Ajansı: Ogilvy Brezilya

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Claudio Lima

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Félix Del Valle

Yaratıcı Yönetmen: Márcio Fritzen, Eduardo Doss,

Yayın Yapım Direktörü: Rafael Rosi

Yönetici Yapımcı: Cecília Taioli

Yapımcı: Lais Pereira

Reklam Yazarı: Tarik Frank

Sanat Yönetmeni: Sandra Alves

Müşteri Direktörü: Larissa Ferrari

Müşteri Temsilcisi: Juliete Petri

Yapım Şirketi: Vetor Filmes, São Paulo / Sonido, São Paulo / Shutterstock, New York

Yönetmen: Nando Cohen, Luiz Evandro

Yönetici Yönetmen: Alberto Lopes, Paula Moraes, Francisco Puech

Görüntü Yönetmen: Claus Stellfeld

Müşteri İlişkileri: Isabela Gava, Giovana Grigolin (Vetor Filmes)

Kurgu: Fred Siviero

Canlandırma: Leo Cadaval

Programlamacı: Kleber Kenyti

Müşteri İlişkileri: Manuela Thomas, Evandro Cavalcanti Neiva Neto (Sonido)

Yönetmen: Lucas Duque (Sonido)

Yapımcı: Marcio Biaso (Sonido)

Pazarlama Yöneticisi: Cristiane Vieira (Hermes Pardini)

Aşılama Koordinatörü: Melissa Palmieri (Hermes Pardini)

Sağlık Müşteri Direktörü: Denise Israel (Ogilvy Brasil)

Görsel: YouTube