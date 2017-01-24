Samsung'dan Renk Körlerine Renkleri Gösteren Uygulama

Samsung, akıllı telefon ve televizyonlar üzerinde çalışan #Seecolors uygulaması ile renk körlerinin hangi renkleri daha az gördüğünü tespit edip ekrandaki görüntüyü ona göre düzenliyor.

Dünya üzerinde 300 milyonu aşkın insan renk körlüğü çekiyor ya da renk algılamada sorun yaşıyor. Bunların görebildiği renk ve ton sayısı kişiden kişiye değişiyor, normal görüşle milyon renk algınlanabilirken renk körlüğü çekenlerin kimi bin civarı rengi algılayabiliyor, ciddi renk körlüğü düzeyinde ise bu sayı yüz civarına inebiliyor. Samsung da bu soruna yönelik bir çözüm sunmak için renk körlerine yönelik gözlükler üreten Macar firması Colorlite ile işbirliğine giderek #SeeColors isimli bir uygulama geliştirdi.

Samsung'un 2012 yılında başlattığı ve Samsung ürünlerinin insanların hayatını nasıl zenginleştirdiğini anlattığı kampanyası "Launching People" çerçevesinde devreye alınan #SeeColors uygulaması; renk körlerinin hayatlarını sınırlayan bir konuda ileriye doğru bir adım atmasına yardım ediyor.



Akıllı telefonlar ve Tizen-destekli akıllı televizyonlar üzerinde çalışan uygulama; Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde profesör Klara Wenzel ve ekibinin sadece renk körlüğünü tespit etmek yerine hangi rengin ne kadar eksik görüldüğünü de değerlendiren 30 yıllık çalışmalarını temel alıyor. Uygulama, kullanıcıyı bir dizi teste sokuyor ve bunun sonuncunda renk körlüğüne sahip olup olmadığını, eğer sahipse çeşidini ve seviyesini belirliyor. Daha sonra uygulama ekrandaki renk paletini düzenliyor ve izleyicinin normalde görebildiğinden daha geniş bir renk skalasını doğru şekilde görmesini sağlıyor. Kullanıcı SeeColors'un yüklü olduğu televizyon üzerinden doğrudan testi yapabildiği gibi, Android uygulaması üzerinden de yapabiliyor, bilgilerini televizyona göndererek ekrandaki renklerin düzenlenmesini sağlayabiliyor.

Uygulama tüm Samsung 2016 SUHD televizyonlar üzerinde yüklü geliyor. Ayrıca Google Play ve Galaxy App Store üzerinden Macaristan, Bulgaristan ve Romanya bölgelerinde indirilebiliyor.





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Reklam Ajansı: Leo Burnett Budapeşte

Reklamveren: Samsung

Grup Müşteri Direktörü: Márta Dorgai

Reklam Yazarı: Péter Radovics

Sanat Yönetmeni: Mátyás Kóbor

Yapım Sorumlusu: Ilona Baróti

Sanat Yönetmeni Miklós Vörös, Tamás Passa, Csaba Tökölyi

Dijital İletişim Uzmanı: Péter Jávorkai

Yaratıcı Yönetmen: Vilmos Farkas

Görsel: Samsung Hungary