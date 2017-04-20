Sallama Filtre Kahve

Kahvegibikahve.com hazırlık ve temizlik derdi olmadan afiyetle şipşak içilebilecek kahve hazırlamak için destek bekliyor.

Kahve tutkusu kendi içinde birçok ince detay ve farklı tatlar barındırıyor. İçme safhasına gelene kadar taze kahvenin kavrulması, öğütülmesi gerekiyor. Öte yandan hazır alınan çekilmiş kahvenin hazırlanmasında da kullanılan araçlar ve süreç karmaşık bir hale de gelebiliyor. Kahve makinası, french press, chemex gibi birçok farklı araç kullanılarak arzulanan bir bardak kahveye kavuşulur.

kahvegibikahve.com, bu süreci kat be kat kolaylaştırarak kağıt filtreler içinde servis ediyor. Ve böylece sadece demleyerek istenilen bir bardak kahveye ulaştırıyor. Kaliteli ve taze kahveleri öğüterek hazırlanan bu kağıt filtredeki tek kullanımlık kahveler, tüm işlenme sürecini aradan çıkarıyor.

Kahve gibi kahve'nin kurucusu Ubeyd, 17 Nisan'da internet sitesini ve destek çağrısını başlattı. 29 Mayıs'a kadar destek bekliyor ve fon topluyor. 100, 50 ve 20 liralık desteklerken bulunabileceğiniz modelde, yapılan bağış 29 Mayıs'tan sonra kullanılabilecek kahve çeki ve kahve hediyelere dönüşüyor. Örneğin 50 liralık bağış paketiyle bağış yaparsanız site üzerinde kullanılabilecek 50 tl'lik kahve çeki ve 10'lu pratik kahve paketi hediye ediliyor. Eğer 29 Mayıs'a kadar şirketleşme tamamlanamazsa, yapılan bağışların büyük bir kısmı iade edilecek ve destekler için kocaman bir teşekkür sunulacak. Ancak internet sitelerinde yer alan bilgiye göre planlama sürecinin ince elekten geçtiği bir sorun çıkmayacağı öngörülüyor.

Görsel: kahvegibikahve.com