Saldırıya Hazırlanan Boğaya Karşı Korkusuz Küçük Kız

Yatırım şirketi SSGA için 8 Mart çerçevesinde hazırlanan gerilla çalışmada Wall Street'in sembolik boğasının karşısına cesurca duran küçük bir kız heykeli koymuş.

8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle New York'un, hatta ABD'nin finans merkezi Wall Street beklenmedik bir sahneyle karşılaştı. Salı sabahı oralarda yürüyüşe çıkanlar pazartesi günü orada olmayan bir heykel buldular: Wall Street'in sembolü meşhur kızgın boğa heykelinin karşısına cesurca dikilmiş bir küçük kız! Finans danışmanlık ve yatırım şirketi State Street Global Advisors (SSGA) için McCann New York tarafından Kadınlar Günü nedeniyle tasarlanan çalışma, kadınların lider pozisyonlardaki etkisini vurguluyor.

Önce kısa bir bilgi verelim... Charging Bull adını taşıyan boğa heykeli, finans dünyasının saldırganlığını, gücünü ve sunduğu olasılıkları temsil eden (oldukça maskülen) bir heykel, saldırıya hazırlanan bir boğa... Wall Street'in, hatta New York'un önemli sembollerinden ve turistik noktalarından; ikonik bir değeri var. Bu nedenle bu boğanın seçilmesi oldukça anlamlı.

Charging Bull'un karşısına yerleştiriken "Fearless Girl" (Korkusuz Kız) heykeli ise; SSGA'nın kadın yöneticilere sahip şirketlerin daha başarılı olduğuna yönelik bulgularını temel alan ve şirketleri daha çok kadın işe almaya çağıran kampanyasının bir ayağı. Tıpkı Charging Bull gibi, o da bir gerilla sanat projesi gibi görülebilir. Zira bulunduğu yerde sonradan kalıcı olan boğa heykelinin de 1989'daki ilk çıkışı da aslında benzer şekilde. Boğa, 89'daki Wall Street krizinden sonra insanlara umut ve güç vermeyi amaçlayan bir gerilla iş olarak sanatçısı tarafından bir gece vakti oraya yerleştiriliyor. Kimbilir, şimdilik bir hafta kalması düşünülen küçük kız heykeli de belki kalıcı olur.

Korkusuz Kız; yerleştirildiği günden beri gerek gerçek hayatta, gerekse sosyal platformlarda büyük ilgi çekiyor. Paylaşım rekorları kırmasının yanı sıra, heykelin yanına gidip poz veren, fotoğrafını çeken insan çok. Süper kahraman kılığındaki bir kız çocuğunun heykelle aynı pozu vermesine özellikle bayıldım. Heykelin kız çocukları üzerinde oldukça güç veren, motive eden bir etkisi olduğu muhakkak. İş dünyasındaki cinsiyetçilik gibi konulara dikkat çekmeyi ve konuşulmayı zaten başardı ama heykelin esas başarısı bence verdiği ilhamda yatıyor.

Görsel: Adweek