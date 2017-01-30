Pierre-Emmanuel Vandeputte, Nascondino adını verdiği çalışmasında çocukluğa ithafta bulunurken kendimizi sorgulamamızı sağlıyor.

Çocukken oynadığımız saklambaç oyunlarını hatırlayın. Nefes sesimizin bile duyulmasından imtina ettiğimiz o günleri. Her şey naif, temiz ve sadeydi. İnsan büyüdükten sonra kendine özlem duyar mı peki? Zaman zaman hayatın durakları olduğu bir gerçek. Belçikalı tasarımcı Pierre-Emmanuel Vandeputte, çocukluk anılarımıza göndermede bulunarak bir paravan tasarlıyor. Çalışmanın ismi Nascondino. Mizahi bir unsur olarak da içinde olsak bile ayaklarımız görünüyor, tıpkı çocukluktaki gibi...

Kendini özleyenlere, akıp giden hayata bir anlık ara vermek isteyenlere saklambaç paravanı reçete niyetine sizlerle...

Görsel: Pierre-Emmanuel Vandeputte