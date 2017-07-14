Sakız Çiğnemenin En Fransız Hali

Air France, iniş ve kalkışlardaki kulak sıkıntılarını gidermek için yolcularına özel bir sakız sunmaya başladı.

Uçak yolculuklarında kalkış ve inişteki basınç değişikliklerinden dolayı kulaklarda bir tıkanma, bir ağrı oluşabilir, bu da can sıkıcı olabilir. Bunu yenmenin en etkili yolu çiğneme hareketi. Dolayısıyla, sakız. Yolcularının rahatını düşünen bir havayolu şirketi olarak Air France da bu kulak sorununu çözmeye karar vermiş, basınç konusuna bir şey yapamayacağıma göre bari yolcularıma sakız vereyim demiş.

Air France'ın reklam ajansı BETC Paris ile beraber yarattığı sakızı “La gomme à mâcher” adını taşıyor. Son derece, nasıl derler, Fransız bir duruşu ve buna uygun bir iletişim dili var. İki aromada geliyor: Bir antep fıstıklı makaron, diğeri crème brûlée. Çok Fransız bir sakız demiştik sonuçta. Fransa'da %100 doğal malzemelerle üretilen sakız, gerek lezzetleri gerek sunumlarıyla, Air France'ın lüks ve konforlu bir havayolu duruşunu da destekliyor.

Sakızlar Paris'te kalkan Los Angeles, San Francisco ve Mexico City uçuşlarında Temmuz başından beri servis ediliyor. Ayrıca Paris Charles de Gaulle havaalanındaki Air France bekleme odalarında da bulunuyor. Sakızı satın almak isteyenler için bu seçenek de ayrıca Air France Shopping üzerinde ya da Paris'teki Colette mağazalarında mevcut.

Sakızın lansmanı için yaratılan " La gomme à mâcher" Snapchat lensine de paketler üzerindeki Snapcode aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Künye:

Reklamveren: Air France

Reklam Ajansı: BETC Paris

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Remi Babinet

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ivan Beczkowski, Jasmine Loignon

Yaratıcı Yönetmen: Marie-Eve Schoettl, David Soussan

Yaratıcı Ekip: Chloe Perignon, Chrystel Jung

Sanat Yönetmeni Nathan Brunstein

Yönetmen: Flaminguettes

Yapım: RITA

Görsel: YouTube