Şakir Yıldırım'ın Crawler Serisi Üretim Rehberi Adobe'de Yayınlandı

Adobe'nin Art Makers'ın ilk 3 sanatçısı arasında yer alan Şakir Yıldırım, geçtiğimiz sene yayınladığı Crawler serisi işlerinin yapım sürecini aşamalarıyla öğreten bir rehber yayınladı.

Instagram, Behance veya bir başka yaratıcı işlerin paylaşıldığı platformda karşılaştığımız işlerin büyük bir kısmı bir grup yazılımla ortaya çıkıyor. Kabaca görsel manipülasyon, video işleme ve 3B modelleme diye üç ana gruba ayırdığımızda aslında o kadar da karmaşık olmadığı hissi uyanıyor. Ancak fark hayal ettiklerimiz ve bunları doğru yazılımlarla uygulayabildiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Bu süreç için en sade örnek, bir mutfak gibi sadece ocağın, tencerenin ve diğer araçların bir arada olması yemek yapmak için yeterli olmayıp bir de yemek yapma konusunda bilgi sahibi bir kişiye ihtiyaç var.

Yaratıcı sanat yönetmeni Şakir Yıldırım, öğretici unvanıyla Adobe'nin başlattığı Art Makers projesine 3 sanatçıdan biri oldu. 26 Temmuz'da yayınlanan rehberle Şakir Yıldırım geçtiğimiz yıl yayınladığı Crawler serisinin nasıl üretildiğini basamaklarıyla anlatıyor. Bu rehberle Adobe'nin ve Şakir Yıldırım'ın temel hedefi tek bir yazılımla yapılabilen bu çalışmanın dinamiklerini öğretmek, Photoshop'un farklı yönlerini göstermek ve bu bilgilerle diğer yaratıcıların da özgün işlerini ortaya çıkarmasını sağlamak.

Instagram'da işlerini Safe Poses ismiyle paylaşan Şakir Yıldırım'ın hazırladığı rehberin tamamını buradan inceleyebilirsiniz. Art Makers'ın bir diğer sanatçısı Kahire'de çalışmalarına devam eden Amr Elshamy'nin Round Things eserlerinin rehberini de buradan okuyabilirsiniz.

1- Figür kopyalanıyor.

2- Dönüştürülüyor, saptırılıyor ve bükülüyor.

3- Akışkan etki yaratılıyor.

4- İnce ayar çekiliyor.

7- Son dokunuşlar.



Görsel: Adobe