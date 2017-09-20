Sakıp Sabancı Müzesi'nden Minyatür Animasyonları

Sakıp Sabancı Müzesi, kitap sanatları ve hat koleksiyonlarını Osmanlı minyatürlerinin animasyon videolarını yayınlayarak tanıtıyor.

Tarihi ve sanat eserlerini teknolojinin olanaklarıyla ele almak, geçmişle bugün arasında bağlantı kuran sihirli bir dokunuş etkisi yaratıyor. Bu nedenle Twitter kullanıcısı Terra Barselonevî’nin Osmanlı minyatürlerinden ürettiği GIF’leri ilgiyle takip ettik. Sakıp Sabancı Müzesi de SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonları’na dikkat çekmek amacıyla Osmanlı minyatürlerini hareketlendirerek hazırladığı videoları sosyal medyada paylaşıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) şimdiye kadar 5 farklı minyatür animasyonu paylaştığını - bazıları birden fazla defa paylaşılmış - gözlemledim. Bir de bonus olarak hat sanatıyla ilgili "kuyruğu ejder başlı aslan" animasyonunu bu derlemeye ekledim. Dilerim SSM'nin bu koleksiyona dair paylaşımları devam eder.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin kitap sanatları ve hat koleksiyonu içeriklerini Facebook, Twitter ve Instagram hesapları aracılığıyla takip edebilirsiniz. İyi seyirler!

Görsel: Facebook