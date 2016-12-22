Sakin Mizaçlı Ama Gerektiğinde Bağıran Gömlek

Özellikle bisikletçiler için yaratılmış RS01, günlük kullanım için şık tasarımıyla dikkat çekerken kendinden yansımalı kumaşı sayesinde bisiklet üzerinde görünürlük sağlıyor.

Gün geçmiyor ki, Kickstarter'da bisikletçilerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir tasarım çıkmasın. Bu yazının konusu da özellikle bisikletçilerin (ve gece görülmek isteyen diğerlerinin) güvenliği düşünülerek yaratılmış bir gömlek. Ancak RS01 isimli bu gömlek sıradan bir gömlek değil, değişen ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanmış. Gündüz ofiste ya da sosyal hayat içinde gayet şık ve spor bir gömlek olarak giyilebiliyorken, bisiklet üstündeyken "Beni Gör!" dercesine bağırıyor. RS01 ofise uygun ama 3M retroreflektif tekniği sayesinde bisiklet üzerinde parıldıyor. Yaratıcılarının deyimiyle normalde sakin ama gerektiğinde bağırıyor.

Retroreflektif dediğimiz nedir derseniz, ismi çok teknolojik de dursa aslında değil, sadece bir tekstil terimi. Özel bir teknik kumaşın normal kumaşla birlikte örülmesiyle oluşuyor. Yüzeysel baskı yapılan çoğu yansımalı kumaşın aksine bu kumaş kendinden yansımalı olduğu için ışığını kaybetmiyor. RS01 bu nedenle dayanıklı ve parlak bir yansıma sağlıyor. Yansımayı yaratan öğe ekose desenin içine saklandığından gün içinde devreye girmiyor ama karanlıkta vazifesini hakkıyla yapıyor.

Gömleğin deseni özel yaratılmış, esnemeye ve dönmeye uygun. Gömleğin sadece kumaşı değil; tüm yapısı özenle düşünülmüş ve ortaya çıkacak kıyafetin şık olmasına dikkat edilmiş. Vücuda oturan ve yerinde duran bir tasarım yaratılmış. Kollar, yaka ve rüzgar koruması gibi önemli parçalar yenilikçi bir yaklaşımla dikiş yerine birleştirilerek bir araya getirilmiş. Böylece ne kadar hızlı bir bisikletçi olursanız olun, silüetinizin bozulmaması sağlanmış. Ayrıca eğilince nahoş manzaralar ortaya çıkmaması için arka kısım biraz daha uzun tutulmuş. Bunun dışında, bisikletçilerin rüzgardan korunması için gömleğin içinde rüzgardan koruyan mikrofiber katmanlar bulunuyor. Bu katmanlar sırt, koltuk altı ve kolları kapamıyor, bu da fazla ısınmanın önüne geçiyor. Ve tabii, cep telefonları da düşünülmüş. Kolaylıkla açılıp kapanan arka cep cep telefonuna güvenli ve pratik bir erişim sağlıyor.

Bu havalı ve kendinden yansımalı gömlek Kickstarter üzerinde destek arıyor. Kampanya başarılı olursa lansman sonrasında başka renk ve desen seçenekleri sunulması planlanıyor. Fiyatlar 95 Dolar'dan başlıyor. Bedenler XS-XL arası.











Görsel: Kickstarter