Sahte Fenomenlerle Nasıl Reklam Anlaşmaları Bağlanır?

Mediakix, Instagram'daki reklam sahteciliği konusunu ortaya çıkarmak için iki sahte profil yaratarak markalarla anlaşmalar yaptı.

Instagram fenomenleri dünyanın her yerinde yükselen bir reklam mecrası. Bu çok takipçili insanların hesapları üzerinden reklam vermek, markalar için genç hedef kitleye ulaşmada hem daha düşük maliyetli hem de daha etkili bir çözüm. Doğal olarak pazar bu kadar büyümüş ve rekabet artmışken de, pastadan bir pay koparabilmeye çalışan çok. Takipçi satın alanlar, sahte hesaplar gırla. Peki insanlar bu hesapları gerçek sanarken reklamverenler de sanamaz mı? Sosyal medya pazarlama ajansı Mediakix; bunun olup olamayacağını görmek amacıyla ilginç bir çalışma gerçekleştirdi.

Mediakix; daha önce bir marka için çok takipçili hesapları değerlendirirken bir hesabın takipçi sayısını bir hafta içinde ikiye katladığını farketmiş. Bunun üzerine hesabı biraz daha incelemişler ve reklam için istediği parayı da artan takipçileri sayesinde üçe katladığını görmüşler. Instagram üzerinde sık sık olan bu reklam sahteciliğini açığa çıkarmak için bir deneme yapmaya karar vermişler.

Mediakix'in deneydeki amacı sahte bir fenomen hesap yaratmanın ne kadar kolay olduğunu ortaya koymak ve reklamverenlerin bilemeden bu sahte hesaplarla anlaşma imzaladığını göstermek. Çalışma çok basit: İki kurgu hesap açılıyor ve cüzi bir bütçeyle takipçi ve etkileşim satın alınıyor. Bu hesaplardan biri Calibeachgirl310. Los Angeles'ta yaşayan bir model, sürekli deniz kenarında ve kumsalda moda çekimini andıran fotoğrafları var. Yerel bir mankenle anlaşılarak bir günlük bir fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiş, o çekimden fotoğraflar hesabın içeriğinde kullanılıyor. Diğer hesap ise Wanderingggirl. Bu bir seyahat ve macera hesabı, çeşitli yerlerden etkileyici manzaralar paylaşıyor, hesabın kişisel olması için de arada bir yüzü görünmeyen sarışın bir kız özne olarak yer alıyor. Aslında burada kullanılan fotoğrafların hepsi stok görsel.

Hesapları besleyecek içerik oluşturulduktan sonra, her gün post girişine başlanmış ve takipçiler satın alınmış. Bir anda çok takipçi alıp Instagram'ın şüphesini çekmek yerine günde 1000 takipçi almaya karar verilmiş. Ancak daha sonra günde 15 bin takipçiye kadar sorunsuz alabildiklerini görmüşler. Daha pahalı takipçi tedarik servislerin (1000 takipçi başına 8 dolar) kullanmayı seçmelerine rağmen çok düşük bir bütçeyle iki hesap için de 2 ayda ciddi takipçi toplamışlar (seyahat hesabına 30, diğerine 50 bin).

İki hesapta yeterinde takipçi birikince, bu sefer de beğeni ve yorum satın almaya başlamışlar. Yorum başı 12 sent, 1000 beğeni için 4-9 dolar ödeyerek her fotoğraf için 500-2500 beğeni, 10-50 yorum elde etmişler ve bu adımı da tamamlamışlar.

ABD'de sistem influencer pazarlama platformları aracılığıyla yürüyor. Belli etkileşim ve takipçi sayısına sahipseniz markalarla hesapları bir araya getiren bu platformlara kayıt oluyorsunuz. Markalar kampanyalarını duyuruyor, hesaplar da ihale usulü tekliflerini yapıyor. Kazanan hesap, kampanyayı alıyor. Mediakix de yarattığı sahte hesaplarla bu platformlara üye oluyor ve her gün kampanyalara teklif yapıyor. Sonunda ise, her hesap için iki kampanya kazanıyor. Seyahat hesabı alkollü bir içki markası ve ulusal bir yiyecek-içecek markası ile iş birliği yaparken; moda hesabı bir mayo ve bir yiyecek-içecek markasının işini alıyor. Uzun sözün kısası gerçekte var olmayan iki "kişi" sahte hesapları aracılığıyla markaları bağlayarak onlardan para alıyor.

Fenomenler üzeri reklam etkili bir reklam aracı ve pazar giderek büyüyor. Bu pazarda özellikle küçük ölçekli sahtecilikler çok daha kolay ve düşük maliyetli. Mediakix'in bu çalışması ise günden güne artan sahteciliğe ve bunun ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğine dikkat çekmesi açısından önem taşıyor.

Just hanging out ☺️

A post shared by Amanda Smith (@wanderingggirl) on May 21, 2017 at 10:56am PDT





Good times ahead ✈️

A post shared by Alexa Rae (@calibeachgirl310) on May 3, 2017 at 1:24pm PDT









🌉

A post shared by Amanda Smith (@wanderingggirl) on May 9, 2017 at 9:23am PDT









Did I fool you?

A post shared by Alexa Rae (@calibeachgirl310) on Aug 9, 2017 at 6:18pm PDT

Görsel: Instagram