Sadece Sizin Parmak İzinizle Açılan Size Özel Bir Defter

Farklı seçeneklerle kişiselleştirilebilen Lockbook, sadece sizin parmak izinizle açılarak tam mahremiyet sağlayan bir defter.

Akıllı telefonlar biyometrik sensörleri kullanırken, parmak iziyle açılıp kapanırken neden günlükler ve özel defterlerde hala eski usül kilitlerle mahremiyet sağlansın? Neden biyometrik teknoloji insanın en özel alanı olan ajandasını da koruyamasın? Korusun tabii! Nitekim FPLife Technology tarafından tasarlanan Lockbook tam olarak da bunu yapan bir defter/ajanda/günlük/ planlayıcı. Üzerindeki parmak okuyucu sayesinde sadece sahibi tarafından açılabiliyor, tam mahremiyet sağlıyor.

Şu günlerde Indiegogo üzerinde fonlanan ve çoktan hedefine ulaşan Lockbook, ergenlik yıllarımızda pek çoğumuzda bir yaraya iyi gelmiş olmalı... Zira sadece sizin parmak izinizle açılabilen bu güzel defter; annelerden kaçırmak ya da saklamak için kılı kırk yardığımız, hatta bazen kaçıramadığımız günlükler sorununu kökten çözüyor. Lockbook'un en önemli ve öncelikli faydası bu. Sadece siz ve sizin izin verdiğiniz parmak izleri defterin içeriğine ulaşabiliyor.

Lockbook'un sensörü piyasada görülebilecek benzer ürünlerden daha yüksek duyarlılık sunduğu için Lockbook'u açmak istediğinizde defterin kenarındaki sensörlü bölüme hafifçe basmak yeterli. Defterinizi 1 saniyeden daha az bir sürede açıp kapayabiliyorsunuz.

Bunun ötesinde Lockbook, bir defter olarak da oldukça şık. Kullanılan kağıt ise mürekkeple dost yüksek kalite bir kağıt. Dolayısıyla not almak ya da çizim ve çiziktirme yapmak için ideal ve rahat. Ayrıca, içerisindeki pek çok cep aracılığıyla notlarınızı, evraklarınızı, kartlarınızı, kimliklerinizi, fotoğraflarınızı ya da el atında olsun dediğiniz her belgeyi saklayabiliyorsunuz.



Lockbook kapak renkleri oldukça çeşitli. Pek çok farklı renkte yapay deri ve dantel seçenekleri sunuluyor. Kullanılan malzemelerin çevre dostu olmasına ve etik şekilde üretilmiş olmalarına özen gösterilmiş. Kapaklar çizilmez ve su geçirmez özellikte, kolay temizlenebiliyor.

Lockbook'un sadece dış tasarımı değil, içini de istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Böylece hem içini hem dışını zevkinize uygun hale getirebiliyorsunuz. Halka mekanizma sayesinde farklı kağıt seçenekleri arasından dilediğinizi seçerek defterinize kolaylıkla takabiliyorsunuz. Perforajlı kağıtlar, haritalar, zaman çizelgeleri, separatörler, farklı renk ve tarzda kağıtlar gibi pek çok alternatif var. Modüler bir yapı sunan Lockbook, tamamıyla size ve ihtiyaçlarınıza özel hale gelebiliyor, üstelik kağıt bittikçe ekleyerek sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz.

Güzel, şık görünümlü ve önemli bir ihtiyaca pratik bir çözüm sunan bir ürün. Indiegogo kampanyası bitince üretimin tamamlanıp Haziran ayında teslimata geçilmesi hedefleniyor.



Görsel: YouTube - Indiegogo