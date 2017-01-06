Saçınızı Fırçalarken Analiz Eden Akıllı Saç Fırçası

Kérastase tarafından geliştirilen akıllı saç fırçası Hair Coach; saçınızın sağlığını, fırçalama tekniğinizi, ne kadar fırçaladığınızı analiz edip size ürün önerilerinde bulunuyor.

L'Oreal bünyesinde bulunan Kérastase ve giyilebilir teknoloji ürünleri markası Withings işbirliğiyle geliştirilen akıllı saç fırçası Hair Coach, Şeylerin İnterneti sayesinde bir saç fırçasını bir saç uzmanına dönüştürecek. Evet, belki saç fırçanız kuaförünüzün yaptığı gibi sizinle dedikodu yapıp şakalar ve komikliklerle sizi eğlendirmeyecek ama saçınızı doğru tarayıp taramadığınızı, saçınızın sağlıklı olup olmadığını, hangi ürünü kullanmanız gerektiğini söyleyebilecek.

L'Oreal ve Withings tarafından yaratılan Hair Coach, kullanıcıdan aldığı verileri bir mobil uygulamaya yollayarak saç fırçalama alışkanlıkları üzerinden değerlendirmeler yapıyor. Fırçanın her bir teli minik bir mikroskop içeriyor, bu da fırçalama seslerini kaydederek saç kuru mu, elektrikli mi, kırılmaya yatkın mı gibi şeyleri inceliyor. Ayrıca fırçaya yerleştirilmiş sensörler saçların ıslakken mi kuruyken mi fırçalandığını da algılayabiliyor. Ayrıca, içerdiği jiroskop ve hız sayacı da fırça darbelerini ve fırçalamak için uygulanan gücü ölçüyor.

Fırçaya özel uygulama; kablosuz ağ ve Bluetooth üzerinden aldığı veriyi L'Oreal tarafından geliştirilen algoritmalar aracılığıyla inceleyerek kullanıcılara fırça kullanım alışkanlıklarının bir özetini gösteriyor ve saçlarını iyileştirmek için ipuçları sunuyor. Örneğin, saçını fazla sert fırçalayan birine daha yumuşak fırçalamasını söylüyor, çok az fırçalayan birine daha uzun süre fırçalamasını tavsiye ediyor. Ayrıca, kullanıcılara 100 üzerinden verilen saç puanı, saçın sağlığını belirliyor. Fırçadan elde edilen bilgi ve saç puanı dışında yerel hava durumunu da değerlendirmeye alan uygulama, tüm bunların ışığında kullanıcıya bir tıkla satın alabilecekleri Kérastase ürünleri öneriyor.

Fırçanın bu yıl Kérastase salonlarında satışa çıkması bekleniyor. Düşünülen satış fiyatı 200$ civarında.

Görsel: Withings