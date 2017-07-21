Saatin İçinde Yaşayan İnsan

Maarten Baas, gerçek zamanlı video performans serisi Real Time ile akrep ve yelkovanı insanın kontrol ettiği insan-saatler yaratıyor.

Alman sanatçı Maarten Baas, hem estetik hem de bağlam açısından insanı hayran bırakan gerçek zamanlı video yerleştirmelerine imza atıyor. Kendisini 12 saat boyunca hiç ara vermeden saati gösterirken çeken sanatçı, video yerleştirmeleri süresince bir tür insan-saate dönüşüyor.

Baas, Real Time adını verdiği bu video yerleştirme serisinde; saatin akrep ve yelkovanını kimi zaman keçeli kalemle ya da fırçayla çiziyor, kimi zaman da bir çöp birikintisini süpürgeyle sürükleyerek saati güncelliyor. Çöplerle yapılan video Sweeper’s Clock’ı izlediğinizde oldukça şiirsel görüntülerin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Zaman, çöpler, çöplerin sürüklenmeye direnmesi ve önceki dakikalarda kalan çöp izleri; insan yaşamının gelip geçiciliği, zaman, bilinçaltı ve bellek hakkında pek çok hissi somut bir şekilde ifade ediyor.

Maarten Baas’ın tiyatro, sanat, film ve tasarımı birleştiren Real Time projesi 2009’dan bu yana sürüyor ancak son yıllarda Rijksmuseum, Schiphol Havalimanı (Amsterdam) gibi önemli alanlarda izleyiciyle buluşarak bilinir hale gelmiş.

Görsel: Maarten Baas