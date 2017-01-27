Saati Gösteren Kirpikler

Bina Baitel, Lash Clock çalışmasında insan kirpiğini merkeze alan bir saat tasarladı.

Bina Baitel, tüylerden oluşturduğu saatle, saatlere olan inancımıza yeni bir boyut getiriyor. Gözlerden ilham aldığı bu tasarım, kirpiğe benzeyen görselliğiyle ön plana çıkıyor. Tüyler arasında oluşan boşluk, bize zamana dair bilgi veriyor.

Lash Clock, satılık olmayacak olsa da meraklılar için 22 Ocak'tan 30 Nisan'a kadar Belçika'da bulunan Grand Hornu Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.









Görsel: Bina Baitel