Rüzgarı Kullanarak Koşan Atların Sesini Yaratan Yerleştirme

Cavalry 360, rüzgarın gücünü kullanarak koşan at sesleri yaratıyor ve bulunduğu bölgenin tarihini canlandırıyor.

Dalgaların ya da rüzgarın gücü ile ahenkli sesler çıkaran yerleştirmeler ya da devasa müzik enstrümanları nefis şeyler. Hırvatistan'ın Zadar şehrindeki deniz orgu bunlara iyi bir örnek. Bir diğer etkileyici çalışma ise 2017 içerisinde mimarlık stüdyosu NEON tarafından yaratılan Cavalry 360. Kuzey İngiltere'de gerçekleştirilen bu çalışma, rüzgar türbinleri aracılığıyla 30 atın koşuş sesini canlandırıyor.

Mimar Mark Nixon'un firması Neon, sanatla mimariyi buluşturan sıra dışı projeleriyle tanınıyor. Yeni projesi Cavalry 360; Hadrian's Cavalry isimli bir sergi için yaratılmış. Sergi; bundan 1600 yıl önce Romalı askerlerin koruduğu Hadrian Duvarı çevresindeki yaklaşık 250 km'lik hat boyunca çeşitli müzeler ve ören yerlerini kapsıyor. Chesters Roman Fort da bunlardan biri.

Chesters Roman Fort'a bugün baktığınızda sessizliğin, sükunet ve doğal güzellik görüyorsunuz. Geçmişe ait kalıntılar dışında bölgenin o zamanını anımsatan bir şey yok. Oysa geçmişte atlılar tam burada vadiden aşağı dört nala gidip orada bulunan taş köprünün önünde yavaşlayarak kale kapılarından giriyor. Kalenin içerisi ise bugünkü huzurlu halinin aksine 500 atlıya kalacak yer sunan cıvıl cıvıl bir yaşam merkezi. Dolayısıyla proje, kalenin o günkü haliyle bugünü arasında bir köprü kuruyor.



Cavalry 360, çember düzeninde yerleştirilmiş 32 birimden oluşuyor. Her birimin içerisinde 1 rüzgar türbini ve 15 çırpıcı bulunuyor. Çırpıcıların her biri bir atlıyı temsil ediyor. Toplam çırpıcı sayısı ise 500, tıpkı zamanında orada yaşayan atlı askerlerinki gibi. Birimler görsel olarak çiftlere ayrılmış. Böylece 30'ar atlıdan oluşan Bizans atlı birimi "Turma" da yansıtılmış.

Üç dönen koldan oluşan her türbinin üzerinde rüzgarı yakalayan geniş bir kap bulunuyor. Atın koşan ayaklarını andıran bir görüntü çağrıştıran rüzgar türbinleri döndükçe, hareket 15 çırpıcı aracılığıyla sese dönüşüyor. Bu ses de koşan atların sesini andırıyor. Hatta rüzgarın hızına veya yönüne göre farklı türbinler harekete geçiyor, dönüş hızı değişiyor. Böylece atlar tırısta veya dört nala gidiyormuş izlenimi yaratılıyor ve ses manzaranın farklı noktalarına aktarılabiliyor, atlar bir yerden bir yere doğru gitmiş gibi bir his sağlanıyor.

Ziyaretçiler 12 metre genişliğindeki yapının içerisinde durup çevredeki manzarayı 360 derecelik bir açıyla izleyebiliyor ve sesin kendilerini çevrelemesinin tadını çıkarabiliyorlar. Hayal gücünü devreye sokan eser, insanların bölgenin eski halini hayal edebilmelerine olanak tanıyor.

Cavalry 360, 5 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Görsel: Neon