Ruhsal Hastalıkların Etkisini Görselleştiren Geometrik Formlar

Aykut Aköğretmen ve Burcu Cankat'ın hazırladığı MORBUS çalışması, ruhsal hastalıkları geometrik ve soyut formlarla aktarıyor.

Grafik tasarımcı Aykut Aköğretmen ve 3B yaratıcı yönetmen Burcu Cankat tarafından hazırlanan MORBUS serisi, ruhsal hastalıkların insan hayatı üzerinde yarattığı yıpranma ve bozulmayı geometrik ve soyut formlarla işliyor. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, panik atak, depresyon, şizofreni, hipokondriya ve bipolar bozukluğu kendilerine vaka olarak seçen ikili, beynin çalışma dinamiklerini yalın bir küre olarak ele alırken her bir hastalığın bu küre üzerinde izlerine odaklanıyor.

Görsel: Aykut Aköğretmen, Burcu Cankat