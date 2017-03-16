Ronaldo İle Ümmiye Koçak Türk Telekom İçin Buluştu
Mersin'in bir köyünde tiyatro aşkıyla yola çıkan ve hayallerini bir bir gerçekleştiren Ümmiye Koçak, dünyaca ünlü futbol yıldızı Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklam filminin yönetmenliğini üstlendi.
Ümmiye Koçak'ı tanırsınız... Mersin'in küçük bir dağ köyünde yaşayan ve hiç engel tanımadan tiyatrocu olma hayalini gerçeğe dönüştüren, sahneye çıkan, ödüller alan, filmler çeken, belgesellere konu olan şeker mi şeker bir teyzemiz. Şimdi Ümmiye Koçak yeni bir başarıya imza atıyor ve TBWA İstanbul'un Ronaldo'lu Türk Telekom filminin yönetmenliğini üstleniyor.
Film, Ronaldo ile açılıyor. Şık planlar içerisinde Ronaldo, başarıya götüren yolun hayal etmekle başladığını anlatıyor. Ronaldo'nun sözleri bittiğinde film bitmiyor ama. Bir başka başarı hikayesi daha var çünkü orada. Dış ses devreye hayal edenin sadece Ronaldo olmadığını, Ümmiye Koçak'ın da hayal ettiğini ve bu filmi çektiğini anlatıyor. İkili kamera önünde buluşup birbirlerine sarılırken Ümmiye Koçak filmin nasıl olduğunu soruyor, Ronalda ise "çok güzel oldu Ümmiye Teyze" diye yanıtlıyor. Film, Turk Telekom'un yeni pazarlama stratejisi paralelindeki sloganı "Sen yeter ki hayal et" ile son buluyor.
Mersin ve Madrid'de çekilen film, Turk Telekom'un Ronaldo ile çektiği ilk film değil, Ronaldo daha önce de "Ronaldo'ya Hız Lazım" da yer almıştı.
Künye:
Reklamveren: Türk Telekom
Reklamveren Yetkilisi: Hakan Dursun, Gelincik Onan, İrem Kaya, Göksu Karaman
Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
CCO: İlkay Gürpınar
Executive Kreatif Direktör: Volkan Karakaşoğlu
Yaratıcı Ekip: Berkay Özay, Gamze İçhedef, Galip Makarnacı
Marka Ekibi: Ömer Üstündağ, İrem Altuğ, İrem Kara
CSO: Toygun Yılmazer
Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik
Stratejik Planlama Ekibi: Can Çalışkan, Vefa Kerim Yeğin
Prodüksiyon Ekibi: Ceyda Kayaçetin Schulte, Erman Karahisarlı, Eren Bakırcı
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Yapımcı: Hazer Baycan, Berna Öztürk, Merve Evirgen Tırmık
Yönetmen: Ümmiye Koçak
Yardımcı Yönetmen: Senem Bay
Görüntü Yönetmeni: Serkan Güler, Tolga Kutlar
Müzik: Opus
Post Prodüksiyon: Sinefekt