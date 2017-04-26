Robot Gary Fabrikadan Nasıl Kaçtı?
Yapı Kredi'nin yeni kampanyası bir ön film ile devam ediyor ve robot Gary'nin teknoloji düşkünü Metin'le karşılaşmasından öncesine gidiyor.
Yapı Kredi, Mart ayında yeni iletişim kampanyasını başlattı. Dijitalleşen Yapı Kredi'nin teknolojik vizyonunu vurgulayan kampanyanın, Yapı Kredi'nin göz tanıma teknolojisini temel alan ilk filmi geçtiğimiz ay yayına girmişti. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Silikon Vadisi'nden kaçan robot Gary ile karşısına çıkan teknoloji düşkünü Metin'i canlandırdığı filmden sonra bu hafta yeni bir film yayına girdi. Bu yeni film, Gary ile Metin'in karşılaştığı andan öncesini, yani Gary'nin imal edildiği fabrikadan kaçış hikayesini anlatan bir film.
Rafineri tarafından hazırlanan ve Bahadır Karataş'ın yönettiği film, robot fabrikasında başlıyor. Fabrikadaki ürün teftişi sırasında Gary'e sadece mizah özelliği yüklendiği fark ediliyor ve pek işe yaramayacağına, bu nedenle imha edilmesine karar veriliyor. Gary de ayağına yerleştirilmiş jetler aracılığıyla kendini havaya fırlatıp fabrikadan önce uzaya, sonra İstanbul'a kaçıyor. Film, elbette mizah yüklü, esprili bir yaklaşımı var.
Daha önceki filmde olduğu gibi bu film de gerçek görüntülerle bilgisayar görüntülerinin birleştiren, motion capture teknolojisinin kullanıldığı bir film. Hatta bu filmde robot fabrikası görüntülerinde, filmin yapımına gösterilen özen daha da hissediliyor zira açılış filmi olmayan bu "açılış" filmi oldukça zengin bir görsellik sunuyor. Steril ve fütüristik fabrika, fabrikadaki robot ordusu, robotların geri dönüştürülmesi, Gary'in uzaydan dolanarak kaçışı... Hepsinde yoğun görsel efekt kullanımı var.
Kampanya bundan sonra, Gary ile Metin'in Yapı Kredi'nin farklı teknolojilerini farklı durum komedileriyle anlatacakları yeni filmlerle ilerleyecek. Bu film, hikayenin kronolojisinin de başlangıç noktası aslında. Kampanya sosyal medyada #GaryileMetin etiketiyle destekleniyor.
Robot Gary'nin fabrikadan kaçışı:
Gary ile Metin'in karşılaşması:
Künye:
Reklamveren: Yapı Kredi
Marka Yönetimi: Arda Öztaşkın, Özge Bakırçalı, Ceren Gençceylan, Serkan Han
Reklam Ajansı: Rafineri
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Emre Kaplan
Yaratıcı Yönetmen: Kerim Gürsel
Group Head: Merve Subaşı
Metin Yazarı: Gözde Dilek, Sezer Üstüngel, Özge Yalçın, Ege Samur
Art Direktör: Berat Kösemen, Uğur Matban, Burçak Beşlioğlu, Emin Yükünç, Resul Geniş, Sedef Özaşkınlı
Stratejik Planlama: Kayansel Kaya
Müşteri İlişkileri: Gözde Aldinç Atamer, Çiğdem Uyar, Emel Cansu Özdemir
Ajans Prodüktörü: Şafar Serter, Sema Tülübaş
Dijital/ Sosyal Medya: Eren Alphan, Emre Özberrak, Gözde Alptekin, Güzin Yiğit , Damla Yılmaz
VFX & Animasyon: Anima Istanbul
Yapımcı: Yasemen Türkalp Yalçın
Stüdyo Direktörü: İlhan Poyraz
Post Prodüksiyon Süpervizörü: Arda Evin
Post Prodüksiyon Koordinatörü: Ayşegül Ketenci
Yapım Şirketi: Filmpark
Yönetmen: Bahadır Karataş
Yapımcı: Mete Özok
Uygulayıcı Yapımcı: Oğuz Ongun, Alper Evirgen, Mehmet Seçen
Yardımcı Yönetmen: Aslıhan Sağ
Görüntü Yönetmeni: Alp Korfalı
Post Prodüktör / Editör: Sezer Uçar, Şehriban Genç
VFX ve Post Prodüksiyon: ABT
ABT Post Prodüksiyon Koordinatörü: Kübra Ertürk
Duman Efektleri: Özgür Yiğit
Görsel: YouTube