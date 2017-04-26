Robot Gary Fabrikadan Nasıl Kaçtı?

Yapı Kredi'nin yeni kampanyası bir ön film ile devam ediyor ve robot Gary'nin teknoloji düşkünü Metin'le karşılaşmasından öncesine gidiyor.

Yapı Kredi, Mart ayında yeni iletişim kampanyasını başlattı. Dijitalleşen Yapı Kredi'nin teknolojik vizyonunu vurgulayan kampanyanın, Yapı Kredi'nin göz tanıma teknolojisini temel alan ilk filmi geçtiğimiz ay yayına girmişti. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Silikon Vadisi'nden kaçan robot Gary ile karşısına çıkan teknoloji düşkünü Metin'i canlandırdığı filmden sonra bu hafta yeni bir film yayına girdi. Bu yeni film, Gary ile Metin'in karşılaştığı andan öncesini, yani Gary'nin imal edildiği fabrikadan kaçış hikayesini anlatan bir film.

Rafineri tarafından hazırlanan ve Bahadır Karataş'ın yönettiği film, robot fabrikasında başlıyor. Fabrikadaki ürün teftişi sırasında Gary'e sadece mizah özelliği yüklendiği fark ediliyor ve pek işe yaramayacağına, bu nedenle imha edilmesine karar veriliyor. Gary de ayağına yerleştirilmiş jetler aracılığıyla kendini havaya fırlatıp fabrikadan önce uzaya, sonra İstanbul'a kaçıyor. Film, elbette mizah yüklü, esprili bir yaklaşımı var.



Daha önceki filmde olduğu gibi bu film de gerçek görüntülerle bilgisayar görüntülerinin birleştiren, motion capture teknolojisinin kullanıldığı bir film. Hatta bu filmde robot fabrikası görüntülerinde, filmin yapımına gösterilen özen daha da hissediliyor zira açılış filmi olmayan bu "açılış" filmi oldukça zengin bir görsellik sunuyor. Steril ve fütüristik fabrika, fabrikadaki robot ordusu, robotların geri dönüştürülmesi, Gary'in uzaydan dolanarak kaçışı... Hepsinde yoğun görsel efekt kullanımı var.

Kampanya bundan sonra, Gary ile Metin'in Yapı Kredi'nin farklı teknolojilerini farklı durum komedileriyle anlatacakları yeni filmlerle ilerleyecek. Bu film, hikayenin kronolojisinin de başlangıç noktası aslında. Kampanya sosyal medyada #GaryileMetin etiketiyle destekleniyor.

Robot Gary'nin fabrikadan kaçışı:

Gary ile Metin'in karşılaşması:

Künye:

Reklamveren: Yapı Kredi

Marka Yönetimi: Arda Öztaşkın, Özge Bakırçalı, Ceren Gençceylan, Serkan Han

Reklam Ajansı: Rafineri

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Emre Kaplan

Yaratıcı Yönetmen: Kerim Gürsel

Group Head: Merve Subaşı

Metin Yazarı: Gözde Dilek, Sezer Üstüngel, Özge Yalçın, Ege Samur

Art Direktör: Berat Kösemen, Uğur Matban, Burçak Beşlioğlu, Emin Yükünç, Resul Geniş, Sedef Özaşkınlı

Stratejik Planlama: Kayansel Kaya

Müşteri İlişkileri: Gözde Aldinç Atamer, Çiğdem Uyar, Emel Cansu Özdemir

Ajans Prodüktörü: Şafar Serter, Sema Tülübaş

Dijital/ Sosyal Medya: Eren Alphan, Emre Özberrak, Gözde Alptekin, Güzin Yiğit , Damla Yılmaz

VFX & Animasyon: Anima Istanbul

Yapımcı: Yasemen Türkalp Yalçın

Stüdyo Direktörü: İlhan Poyraz

Post Prodüksiyon Süpervizörü: Arda Evin

Post Prodüksiyon Koordinatörü: Ayşegül Ketenci

Yapım Şirketi: Filmpark

Yönetmen: Bahadır Karataş

Yapımcı: Mete Özok

Uygulayıcı Yapımcı: Oğuz Ongun, Alper Evirgen, Mehmet Seçen

Yardımcı Yönetmen: Aslıhan Sağ

Görüntü Yönetmeni: Alp Korfalı

Post Prodüktör / Editör: Sezer Uçar, Şehriban Genç

VFX ve Post Prodüksiyon: ABT

ABT Post Prodüksiyon Koordinatörü: Kübra Ertürk

Duman Efektleri: Özgür Yiğit

Görsel: YouTube