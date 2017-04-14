Rick and Morty'nin 20 Nisan'da Sanal Gerçeklik Oyunu Çıkıyor

Adult Swim ve Owlchemy Labs, Rick and Morty evrenini farklı mecralarda baştan yaratırken bir halka olarak da sanal gerçekliği ekliyor.

Rick and Morty, hali hazırda 3. sezonun devamını sabırsızlıkla bekleyen kitlesi ve uçuk yaratıcılıklarıyla bambaşka dünyalar yaratıyor. 1 Nisan'da şaka niyetine 3. sezonun ilk bölümünün 1 günlük maratonunu yapan Adult Swim, 20 Nisan'da ise serinin sanal gerçeklik oyununu Steam ve Oculus Home üzerinden yayınlayacak.

Rick and Morty Virtual Rick-Ality isimli oyun, tıpkı 2015 sonunda yayınlanan Instagram oyunu Rick and Morty Rickstaverse gibi Rick'in çılgın buluşları ve maceraları eşliğinde garajında geçecek. Seriye ve evrene dair birçok detay saklanacak olan sanal gerçeklik oyununda ilk dikkat çekenler Plumbus ve Meseeks gibi diziden tanıdık simalar.



Oyunun geliştiricisi Owlchemy Labs ise geçtiğimiz yıl Job Simulator isimli bir sanal gerçeklik oyunu yayınlamıştı. İsminden de anlaşılabileceği üzere simülasyon oyunlarının müthiş yükselişi altında her şeyi ve herkesi canlandırabiliyorken Owlchemy Labs, hizmet sektöründe çalışmayı canlandıran bir oyun yapmıştı. Mekanikler ve akış itibariyle bu oyunu anımsatan Rick and Morty Virtual Rick-Ality, 4. ayın 20. gününde Steam ve Oculus Home'da satışa çıkacak. Dizinin 3. sezonu ise büyük ihtimalle bu yaz yayınlanacak.

Görsel: Adult Swim, Rick and Morty