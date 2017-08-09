Retro Teknoloji Temalı LEGO Kitleri

Chris McVeigh, eski teknolojiyi canlandıran parçalardan oluşan LEGO kitleri tasarlıyor.

Yazar, illüstratör, fotoğrafçı ve LEGO tutkunu Chris McVeigh; miadı dolmuş masa üstü bilgisayarları, disketleri, atari oyunlarını, atari makinelerini, müzik çalarları ve benzeri retro teknoloji parçalarını içeren LEGO kitleri tasarlıyor. Parçalar fazla detay içermeyen minimalist bir üslupla hazırlanmış.

Chris McVeigh’in güncel çalışmalarını Facebook ve Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Instagram