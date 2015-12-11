Renkli Çizimlerle Kahve Sanatına Yeni Bir Boyut

Güney Koreli barista Kangbin Lee, kahve kremasına yaptığı renkli çizimlerle kahve sanatını bir üst seviyeye taşıyor.

Şimdiye kadar internette örneklerine bol bol rastladığımız latte sanatı, genellikle “kahverenginin 50 tonu” şeklinde ilerliyordu. Güney Koreli barista ve kahve sanatçısı Kangbin Lee ise kahve kreması üzerine yaptığı renkli çizimlerle bu alana yeni bir soluk getiriyor.

Güney Kore’de latte sanatı neredeyse kahvenin lezzetle ilgili özelliklerini gölgede bırakmış görünüyor. Başka Güney Koreli sanatçılarda da birkaç renkle süslenmiş kahve deseni örneklerine rastlayabilirsiniz. Ancak Kangbin Lee sanatında rakiplerine göre çok daha ustalaşmış görünüyor. Kendisini latte sanatı yapanlardan ayrıştırarak sanatını Creamart (krema sanatı) olarak adlandırıyor. Kahve kreması üzerine çizdiği çalışmalarında; Van Gogh’un Yıldızlı Gece’si gibi ünlü bir tabloyu, E.T gibi bir klasik sinema karakterini, Super Mario'yu, Alaaddin’in Sihirli Lamba’sından bir sahneyi ya da Bambi karakterini görmeniz mümkün. Ayrıca kahve köpüğüyle yapılan 3 boyutlu tasarımların da renklilerine rastlayabilirsiniz. Sanatçı, renklendirme amacıyla tam olarak ne kullandığına (gıda boyası?) dair ise bir bilgi vermemiş.

Kangbin Lee’in çalışmalarını Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.







이강빈 (@leekangbin91)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Oca 2017, 21:57 PST )

이강빈 (@leekangbin91)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Nis 2017, 21:11 PDT )

이강빈 (@leekangbin91)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Ara 2015, 02:16 PST )





이강빈 (@leekangbin91)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Eki 2016, 00:03 PDT )

Görsel: Instagram