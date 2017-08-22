Renk Geçişleriyle Yaratılmış 5.000 Parça Yapboz

Clemens Habicht Colour Puzzles, tanıdık imgelerin yerine renk geçişlerine odaklanmayı gerektiren farklı bir yapboz deneyimi sunuyor.

Yapboz yapmak bazılarımız için dinlendirici ve eğlenceli bir aktiviteyken; bazılarımıza tahammül etmesi mümkün olmayan bir cehennem gibi görünür. Clemens Habicht renk yapbozlarının da her bünyeye göre olmadığı, yalnızca ilk grubu ilgilendirdiği gayet açık. Bu yapbozlar, alışılmış yapbozlardan farklı olarak güç fark edilen renk geçişleriyle oynayanın sabrını ve dikkatini ileri düzeyde sınıyor.

Clemens Habicht Colour Puzzles serisindeki renk yapbozları dev birer CMYK renk uzayı olarak tanımlanabilir. Bu yapbozların parçalarını bir araya getirirken, gerçek yaşamdan aşina olduğunuz herhangi bir canlıya ya da objeye benzeterek ipucu elde etme lüksünüz yok. Bunun yerine her rengin yanındaki yöresindeki renklere nasıl geçiş yaptığı üzerine odaklanmanız gerekiyor. Tam da bu nedenden yapboz tutkunlarının oldukça meditatif bulacağı yeni bir deneyim sunuyor. Mükemmele ulaşmak için başlarda deneme yanılma yöntemiyle ilerlemeyi gerektiren bir bulmaca türü.

Clemens Habicht Colour Puzzles'ın 3 ayrı boyutta versiyonları mevcut: 81x203 cm boyutlarındaki 5.000 parçalık deli işi versiyon, 50x70cm boyutlarındaki 1.000 parçalık versiyon ve 43,1cm² boyutlarındaki 100 parçalık versiyon. 1.000 parçalı olan modeline 2014'te Bigumigu'da yer vermiştik. 5.000 parçalık olan yeni versiyon ise çıktığı gibi tükenerek yapboz meraklılarının ilgisini ne kadar çektiğini gösteriyor.

Görsel: Clemens Habicht Colour Puzzles