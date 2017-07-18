Renault'nun F1 Aracı İçinde 79 Yaşında Bir Pilot

Renault'un Formula 1'deki 40. yılını taçlandırmak için Publicis London tarafından hazırlanan filmde eski yarış pilotu Rosemary Smith, F1 aracının başına geçiyor.

Satranç gibi detaylı stratejileriyle Formula 1, alınan kararların ve uzun vadeli planların uygulandığı bir yarış türü. Rüzgardan lastik seçimine, kanat genişliğinden hangi turda pit stop'a gireceği gibi onlarca farklı değişkenin etkisiyle şekilleniyor yarışı kimin önde bitireceği. 1950'den bu yana düzenlenen Formula 1, genel çerçevesi itibariyle erkek egemen bir spor. Bugüne kadar 800'den fazla erkek pilotun katıldığı Grand Prix'de kadın pilotların sayısı ise sadece 5.

Publicis London tarafından Renault'un F1'deki 40. yılını kutlamak için hazırlanan filmde ise Rosemary Smith'in hikayesi anlatılıyor. 79 yaşındaki Dublin'li eski yarışçı Smith, hız tutkusunu anlatıyor ve ardından F1 aracının içinde yola çıkmadan önceki sahneleri görüyoruz. Yarış kariyerinden önce kostüm tasarımcısı olan Smith, ralli kariyerine seyrüseferci (navigator) olarak başladı. Ancak bu role uymadığını fark edince sürücü koltuğuna geçti. 1964'te İrlanda Rallisini, 1965'te ise Tulip Rally'yi kazandı. 1966'da ise Monte Carlo Rallisini kazandıktan sonra tartışmalı bir şekilde diskalifiye edilmişti.



Geçtiğimiz Mayıs ayında Rosemary Smith, Fransa'daki Paul Ricard pistine çıkarak 800 beygirlik bir aracı kullanan en yaşlı insan unvanına kavuşmuştu. Yayınlanan 3 dakikalık film de Smith'in Renault Sport Formula One Team araçlarından biriyle yaptığı test sürüşünü işliyor ve kariyerinden dönüm noktalarını yansıtıyor. Hem Rosemary Smith'in kariyerini hem de Renault'un F1'deki 40 yılını buradan inceleyebilirsiniz.

Künye:

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Dave Monk

Yaratıcı Yönetmen: Dave Sullivan

Prodüksiyon: Believe Media UK

Yönetmen: Nicolas Arribehaute & Michel Arribehaute

Post Prodüksiyon: The Mill

Ses Post Prosüksiyonu: Wave Sound Studio

Görsel: Youtube