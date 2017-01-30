Reklamı Geçme, Oyna

Snickers; video paylaşım sitelerindeki video öncesi reklamlarını mini bir oyuna dönüştürerek izlenirliği artırmayı hedefliyor.

Video paylaşım sitelerinde video öncesi çıkan reklamlar kelimenin tam anlamıyla can sıkıcı. Videoyu seyretmek isteyenler için keyif bozan unsurlarken, bunun böyle görülmesi oraya reklam vermiş marka için de reklam yatırımının boşa gitmesi. Daha fenası ise videonun ortasında çıkan reklamlar, ki o konuya hiç girmeyelim.

Snickers ve ajansı Impact BBDO Dubai, video önü reklamların tüketici nezdindeki can sıkıcılığını kırmak ve böylece marka için o mecranın daha verimli kullanılmasını sağlamak için -nispeten- eğlenceli bir yol bulmuşlar. Snickers'ın "Açken sen sen değilsin" stratejisinden hareketle yaratılan çalışmada, bu reklamcıkları insanların oynayabileceği komik birer oyuna çevirmişler.

Hazırlanan mini-oyunlarda farklı karakterler açlıktan tuhaf davranışlar sergilerken bizim amacımız da ekranda uçan Snickers'ları duraklatma düğmesine basarak yakalamak ve karakterlere yedirerek açlıklarını dindirmek. Bu küçük video-öncesi oyunların müziği ve görsel dili bir arcade oyunu havasında ve karakterlerin halleri oldukça komik.

İlk oyunda açlıktan siniri tepesine çıkıp, bir Amerikan güreşçisine dönüşen bir otobüs şoförü var. Yol boyunca herkese bağırınıyor, kızıyor, söyleniyor. O aç kaldıkça üstteki "öfke" barı da doluyor. İkinci oyunda ise bir tenis maçını başlatması gereken kişi açlıktan sıkılmış ve asi bir rock sanatçısı gibi davranıyor. Bu oyunda ise öfke değil "asilik" barı giderek doluyor. Snickers yediklerinde ise ikisi de sakinleşiyor.

Bu reklam-oyunlar, video paylaşım sitelerinin yanı sıra TV'de de yayına girecek ve izleyiciler kumandalarının üzerindeki durdurma düğmesi aracılığıyla Snickers'ları yakalayıp, karakterlerimize yedirebilecek.





Künye:

Reklamveren: Mars

Marka: Snickers

Reklam Ajansı: Impact BBDO Dubai

Bölgesel Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Fadi Yaish

Yaratıcı Yönetmen: Jamie Kennaway, Stephanus De Lange

Yardımcı Yaratıcı Yönetmen: Dio Santos

Bölgesel Müşteri Direktörü: Frances McCabe

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Lina Ghulam

Yapım Şirketi: Good People

Yönetmen: Maged Nassar

Yönetici Yapımcı: Michel Abou Zeid

Görüntü Yönetmeni: Pierre Mouarkesh

Post Prodüksiyon: Serena, Dubai

Müzik ve Ses Tasarımı: Mango Jam, Dubai

Görsel: YouTube