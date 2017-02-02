Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nda Yeni Dönem
23 Ocak'ta yapılan seçimlerle Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nın yeni yönetim kurulları belli oldu.
23 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Reklamcılar Derneği'nin 33. Genel Kurulu ve Reklamcılık Vakfı'nın 27. Olağan Genel Kurulu ile birlikte yeni yönetim kurulları seçildi. Seçimler sonucunda Reklamcılar Derneği'nin 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu oldu. Reklamcılık Vakfı'nın 13. Dönem Başkanı ise Lize Karaboğa olarak belirlendi.
Nil Bağcıoğlu, başkanlığı devralırken; 2017’nin bir dayanışma, derde deva yılı olacağına vurgu yaptı. Dernek yeni yönetim kurulunun bağımsız, çok uluslu, konvansiyonel, dijital, deneyimli, genç dengesine dayalı kurgulandığını ve kadın ağırlığı taşıdığının altını çizdi. Lize Karaboğa ise Reklamcılık Vakfı’nın üye tabanını genişleterek projelerin daha çok sektör insanına ulaşmasının sağlayacaklarını söyledi. Dijital dönüşümün hem Vakfın çalışma biçiminde hem de eğitim içeriğinde ağırlık kazanacağını vurguladı.
Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nın yeni yönetimleri şu şekilde:
Reklamcılar Derneği 2017 Dönemi Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu
Asil
Nil Bağcıoğlu
Volkan İkiler
Demet İkiler
Melda Barkın
Arzu Ünal Erman
Banun Erkıran Citak
Burcu Kayimtu
Ela Gökkan Savcı
Arda Erdik
Yedek
İnanç Dedebaş
İrem Öğüdücü
Pemra Ataç Açıktan
Ömür Kula
Emel Göker
Burçak Günsev
Burak Gözalan
Reklamcılar Derneği 2017 Dönemi Yüksek Danışma Kurulu:
Jeffi Medina (Başkan – Medina Turgul DDB), Nil Bağcıoğlu (Reklamcılar Derneği Başkanı), Cem Topçuoğlu (TBWA\Istanbul), Nesteren Davutoğlu, Faruk Kaptan (Ajans Ultra), Erol Batislam (Havas Worldwide), Tuğbay Bilbay (Man ajans/JWT)
Reklamcılık Vakfı 2017 Dönemi Yönetim Kurulu:
Asıl
Lize Karaboğa
Erol Batislam
Ayça Seba Özdemir
Toygun Yılmazer
Yeşim İpek
Uğur Çakır
Yedek
Aslıhan Anarat
Roda Sezer
Şerife Kırımlı
Goncafem Başçelik
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