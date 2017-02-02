Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nda Yeni Dönem

23 Ocak'ta yapılan seçimlerle Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nın yeni yönetim kurulları belli oldu.

23 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Reklamcılar Derneği'nin 33. Genel Kurulu ve Reklamcılık Vakfı'nın 27. Olağan Genel Kurulu ile birlikte yeni yönetim kurulları seçildi. Seçimler sonucunda Reklamcılar Derneği'nin 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu oldu. Reklamcılık Vakfı'nın 13. Dönem Başkanı ise Lize Karaboğa olarak belirlendi.

Nil Bağcıoğlu, başkanlığı devralırken; 2017’nin bir dayanışma, derde deva yılı olacağına vurgu yaptı. Dernek yeni yönetim kurulunun bağımsız, çok uluslu, konvansiyonel, dijital, deneyimli, genç dengesine dayalı kurgulandığını ve kadın ağırlığı taşıdığının altını çizdi. Lize Karaboğa ise Reklamcılık Vakfı’nın üye tabanını genişleterek projelerin daha çok sektör insanına ulaşmasının sağlayacaklarını söyledi. Dijital dönüşümün hem Vakfın çalışma biçiminde hem de eğitim içeriğinde ağırlık kazanacağını vurguladı.

Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nın yeni yönetimleri şu şekilde:

Reklamcılar Derneği 2017 Dönemi Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu

Asil

Nil Bağcıoğlu

Volkan İkiler

Demet İkiler

Melda Barkın

Arzu Ünal Erman

Banun Erkıran Citak

Burcu Kayimtu

Ela Gökkan Savcı

Arda Erdik

Yedek

İnanç Dedebaş

İrem Öğüdücü

Pemra Ataç Açıktan

Ömür Kula

Emel Göker

Burçak Günsev

Burak Gözalan

Reklamcılar Derneği 2017 Dönemi Yüksek Danışma Kurulu:

Jeffi Medina (Başkan – Medina Turgul DDB), Nil Bağcıoğlu (Reklamcılar Derneği Başkanı), Cem Topçuoğlu (TBWA\Istanbul), Nesteren Davutoğlu, Faruk Kaptan (Ajans Ultra), Erol Batislam (Havas Worldwide), Tuğbay Bilbay (Man ajans/JWT)

Reklamcılık Vakfı 2017 Dönemi Yönetim Kurulu:

Asıl

Lize Karaboğa

Erol Batislam

Ayça Seba Özdemir

Toygun Yılmazer

Yeşim İpek

Uğur Çakır

Yedek

Aslıhan Anarat

Roda Sezer

Şerife Kırımlı

Goncafem Başçelik