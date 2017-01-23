Reklamcı ve Sanatçı Arasındaki 5 Fark

Tunç Topçuoğlu, bugün yayınladığı vlogda uzun süredir kafasını kurcalayan bir dillemmayı 5 maddede ayrıştırdı.

Günümüzde reklam ajanslarında çalışan bireyler sanat alanında özgürce çalışmanın hayalini kuruyor. Birçok sanatçı ise pek çok farklı sebeple reklam sektöründe yer alıyor. Reklam dünyasının bağlamını genişleterek yaratıcı sektör olarak anılmaya başlanması da bireylerin yaşadığı ikilemi tetikleyen öğeler arasında.

El Turco Digital'in kurucusu Tunç Topçuoğlu, bir süredir vlog üretiyor ve hayatın bir film gibi olabileceğini yansıtıyor. El Turco'nun yer aldığı eski dükkanının orada mahalle sakinleriyle çektiği kısa filmi de hatırlarsınız. Tunç bu kez önceki videolarının çizgisinin biraz da dışına çıkarak bir süredir kafasını kurcalayan, çoğumuzun kanıksadığı bir durumu 5 maddede ele alıyor.

Görsel: YouTube