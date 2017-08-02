Reklam Görünümlü Ayak Testi
Asics için hazırlanan basın ilanı, üzerinde durduğunuzda vücut ısınız sayesinde ayak tipinizi belirliyor.
Yanlış ayakkabı seçimi çocukluktan itibaren büyük sorun, dikkat etmek, ayağımıza uygun doğru ayakkabıyı bulmak lazım. Koşucuların da karşılaştıkları en büyük problemlerden biri yanlış ayakkabıyla koşmak sonusunda ortaya çıkıyor. Bu durumu düzeltmek amacıyla, spor ayakkabı markası ASICS, doğru ayakkabıyı bulmaya yardım eden bir basın ilanı çıktı.
Sao Paulo merkezli Neogama/BBH tarafından hazırlanan "Teste de Pisada" (Basma testi) isimli ilan, özel bir ayakkabı mağazayı ya da bir ortopedisti ziyaret etmenize gerek kalmadan ayak tipinizi anlamanızı (ve buna uygun doğru ayakkabıyı almanızı) sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey, ilanı sayfasından ayırıp, çıplak ayak şekilde üzerine basmak. Termokromik mürekkep ile basılan ilan, vücut ısınız sayesinde ayak şeklinizi ortaya çıkarıyor ve ayak tipinizi belirliyor. İçe mi basıyorsunuz, dışa mı basıyorsunuz yoksa iki tarafa da eşit mi basıyorsunuz, böylece anlayabiliyorsunuz. Nereye yoğunlukla bastığınıza göre ayakkabının nereye daha çok destek verdiği, nerede daha fazla iç yastığı olduğu önem kazanıyor tabii. Bu sayede düz tabansanız şöyle, içe basıyorsanız böyle, dışaysa böyle diye ayakkabı alıyorsunuz, rahat ediyorsunuz.
Aslında, ayak tipini bilmek çok zor bir şey değil tabii. Ben mesela, ayakkabılarımın ne taraftan eskidiğine basarak anlamıştım biraz içe bastığımı. Sporcuysanız, çok büyük ihtimalle zaten biliyorsunuzdur. Ancak yine de ayak tipine göre ayakkabı seçilmesinin önemi ve ayak sağlığı hakkında bilgilendirme sağlayan bir kampanya olarak düşünülebilir. Bir basın ilanının bu şekilde kullanılması da ayrıca kayda değer bir çaba tabii.
Künye:
Reklamveren: ASICS
Reklam Ajansı: NEOGAMA
Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Alexandre Gama
Yaratıcı Yönetmen: Márcio Ribas, Fabio Mozeli
Sanat Yönetmeni: Gabriel Marcondes, Sávio Hatherly, José Pedro Bortolini, Michel Morem
Reklam Yazarı: Pedro Rosas
Müşteri İlişkileri: Guilherme Nogueira, Renato Miguez, João Castro, Oleg Loretto
Planlama: Maju Strasburg
Medya: Luiz Gini, Giuliana Chekin, Cibele Perandin, Karem Pugliesi
Yapım sorumlusu: Mariah Bayeux
Sanat Satınalma: Vanessa Raad, Felipe Moro
Film Kurgu: Roger Pereira, Lucas Souza
Hareket Tasarım: Marcos Thuki
Yapım Şirketi: Ritmo Visual Filmes
Yönetmen: Pedro H. M. Marques
Film Fotoğrafçı: Marco Lomiler
Yönetici Yapımcı: Patrick Caracas
Yapımcı: Mayra Donatelli
Ses Yapım: Hefty
Grafik Yapım: Casa da Produção Gráfica
Görsel: Vimeo