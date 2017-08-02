Reklam Görünümlü Ayak Testi

Asics için hazırlanan basın ilanı, üzerinde durduğunuzda vücut ısınız sayesinde ayak tipinizi belirliyor.

Yanlış ayakkabı seçimi çocukluktan itibaren büyük sorun, dikkat etmek, ayağımıza uygun doğru ayakkabıyı bulmak lazım. Koşucuların da karşılaştıkları en büyük problemlerden biri yanlış ayakkabıyla koşmak sonusunda ortaya çıkıyor. Bu durumu düzeltmek amacıyla, spor ayakkabı markası ASICS, doğru ayakkabıyı bulmaya yardım eden bir basın ilanı çıktı.

Sao Paulo merkezli Neogama/BBH tarafından hazırlanan "Teste de Pisada" (Basma testi) isimli ilan, özel bir ayakkabı mağazayı ya da bir ortopedisti ziyaret etmenize gerek kalmadan ayak tipinizi anlamanızı (ve buna uygun doğru ayakkabıyı almanızı) sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey, ilanı sayfasından ayırıp, çıplak ayak şekilde üzerine basmak. Termokromik mürekkep ile basılan ilan, vücut ısınız sayesinde ayak şeklinizi ortaya çıkarıyor ve ayak tipinizi belirliyor. İçe mi basıyorsunuz, dışa mı basıyorsunuz yoksa iki tarafa da eşit mi basıyorsunuz, böylece anlayabiliyorsunuz. Nereye yoğunlukla bastığınıza göre ayakkabının nereye daha çok destek verdiği, nerede daha fazla iç yastığı olduğu önem kazanıyor tabii. Bu sayede düz tabansanız şöyle, içe basıyorsanız böyle, dışaysa böyle diye ayakkabı alıyorsunuz, rahat ediyorsunuz.

Aslında, ayak tipini bilmek çok zor bir şey değil tabii. Ben mesela, ayakkabılarımın ne taraftan eskidiğine basarak anlamıştım biraz içe bastığımı. Sporcuysanız, çok büyük ihtimalle zaten biliyorsunuzdur. Ancak yine de ayak tipine göre ayakkabı seçilmesinin önemi ve ayak sağlığı hakkında bilgilendirme sağlayan bir kampanya olarak düşünülebilir. Bir basın ilanının bu şekilde kullanılması da ayrıca kayda değer bir çaba tabii.

Künye:

Reklamveren: ASICS

Reklam Ajansı: NEOGAMA

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Alexandre Gama

Yaratıcı Yönetmen: Márcio Ribas, Fabio Mozeli

Sanat Yönetmeni: Gabriel Marcondes, Sávio Hatherly, José Pedro Bortolini, Michel Morem

Reklam Yazarı: Pedro Rosas

Müşteri İlişkileri: Guilherme Nogueira, Renato Miguez, João Castro, Oleg Loretto

Planlama: Maju Strasburg

Medya: Luiz Gini, Giuliana Chekin, Cibele Perandin, Karem Pugliesi

Yapım sorumlusu: Mariah Bayeux

Sanat Satınalma: Vanessa Raad, Felipe Moro

Film Kurgu: Roger Pereira, Lucas Souza

Hareket Tasarım: Marcos Thuki

Yapım Şirketi: Ritmo Visual Filmes

Yönetmen: Pedro H. M. Marques

Film Fotoğrafçı: Marco Lomiler

Yönetici Yapımcı: Patrick Caracas

Yapımcı: Mayra Donatelli

Ses Yapım: Hefty

Grafik Yapım: Casa da Produção Gráfica

Görsel: Vimeo