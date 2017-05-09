Regl Öncesi Sendromu Odaklı Artırılmış Gerçeklik Sergisi: PMS

Meltem Şahin küratörlüğünde hazırlanan PMS sergisinde yer alan işlere akıllı telefon uygulamasıyla bakıldığında GIF'e dönüşerek hareketleniyor.

Maryland Institute College of Art'ta illüstrasyon yüksek lisansı yapan ve 2015 yılında robotik teknolojilere ve Arduino kullanımlarına eğilen Meltem Şahin, küratörlüğünü yaptığı ilk sergisi olan PMS'i şu anda Kadıköy'deki Bina'nın üst katındaki Bant Mag. Havuz'da sergiliyor. 14 Nisan'da açılan ve 13 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul etmeye devam eden PMS'te yerli ve yabancı 19 sanatçının işleri yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Tayvan, Güney Kore ve Türkiye'den kadın sanatçıların işlerinin sergilendiği PMS, regl öncesi sendrom yarattığı hislere odaklanıyor. Artırılmış gerçeklik kullanarak hazırlanan eserler, akıllı telefonla bakıldığında hareketleniyor ve GIF'e dönüşüyor.

"Hormonal dalgalanmaların, bilumum dengesizliklerin, amaçsız ağlamaların ve histerikliğin kucaklandığı" bir sergi olarak kendini tanımlayan sergide aynı zamanda işlerin edisyonlu posterleri de edinilebiliyor. Böylece dileyenler evlerinde de bu döngünün yaşattığı buhranı tadabiliyor. Serginin Facebook etkinliğine ise buradan ulaşabilirsiniz.



PMS sergisinde yer alan sanatçılar ise; Aimee Chang, Aylin Ohri, Aditi Damle, Cansu Topaloğlu, Cinyee Chiu, Ece Zeber, Ece Çiftçi, Elif Demir, Emily Joynton, İdil Ar, Işık Dikmen, Maily Degnan, Meltem Şahin, Mengyang Wang, Merve Atılgan, Nurbanu Asena, Qieer Wang, Sena Kwon, Yiran Guo.

Aylin Ohri, Istanbul, Turkey, 2017

Emily Joynton, Istanbul, Turkey, 2017

Mai Ly Degnan, Istanbul, Turkey, 2017

Görsel: PMS