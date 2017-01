​Refik Anadol'dan Dijital Tuval Üzerine Hareketli Rüzgar Resimleri

Refik Anadol Stüdyosu, ​“Wind of Boston: Data Paintings” çalışmasıyla Boston rüzgarlarının görünmez güzelliğini görünür yapıyor.

Refik Anadol Stüdyosu, Wind of Boston: Data Paintings başlıklı yerleştirme projesiyle Boston ve çevresindeki rüzgarların görünmez motiflerini görselleştiriyor. Veri 1,8 x 4 m ölçülerinde dev bir dijital tuval üzerinde izleniyor.



Projede, Boston Logan Havalimanı’ndan bir yıl süresince toplanan veri kullanılmış. Refik Anadol Stüdyo’sunda; rüzgarın hız ve yön motiflerini saat ve sıcaklıkla birlikte yıl boyunca 20 saniyede bir okuyan, analiz eden ve görselleştiren özel bir yazılım geliştirilmiş. Her bir veri seti, rüzgarın ayrı yönlerini ele alan ayrı resimlere kaynaklık etmiş. Böylece rüzgarın görünmez güzelliğini görünür hale getiren 4 bölümlük, dinamik bir resim serisi ortaya çıkmış.

Her bir dinamik resim, rüzgarın ayrı bir özelliğine odaklanıyor. Hidden Landscapes (gizli manzaralar), anometrenin (rüzgar hızı ölçer) mekansal deneyim yaratan en radikal soyutlama okumalarından biri. Porcelain Memories (porselen anılar), fırtınanın elle tutulamayan gücünü geleneksel zaman tanımın dışında ele alıyor. Sea Breeze (deniz meltemi), kışın zorlu soğuğunda denizden süzülen yumuşak ve nazik rüzgarın paradoksunu araştırıyor. Gust in the City (şehirdeki fırtına), kısa patlamalar halinde görülen yüksek hızlı rüzgarları ve doğanın güçleri ile inşa edilmiş çevre arasındaki görünmeyen şiirsel dansı araştıran kuş bakışı bir görselleştirme.

Görsel: Refik Anadol