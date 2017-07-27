​Reebok'tan Astronotlar İçin Yeni Uzay Botları

Reebok, uzay ayakkabılarında son 50 yıldır yapılan en büyük yenilik olduğu iddiasıyla Space Boot SB-01 adlı yeni astronot botlarını tasarladı.

Reebok, 18 Temmuz’da yeni uzay botu Space Boot SB-01’ı duyurdu. Reebok’a göre bu botlar, yaklaşık 50 yıldır uzay ayakkabıları alanında yapılan en önemli ve fark yaratan yenilik anlamını taşıyor. Ultra hafif ve duyarlı tamponlama özelliğine sahip yüksek teknoloji ürünü botlar, uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar tarafından sıradaki ilk görevlerinde giyilecek.



Reebok, uzay botlarında “floatride foam” adlı yeni geliştirdiği köpük tabanını kullanmış. Bu taban, ayakkabıların hafif olmasında oldukça büyük rol oynuyor. Uzay yolculuklarında fazladan her bir kilonun ekstra maliyeti olduğu düşünüldüğünde ürünün hafif olmasının önemi de büyük. Tamponlama ve tepki verme işleminin kesintisiz çalışmasını sağlayacak türde hücre yapısına sahip köpük taban; rahat nefes alabilen esnek ve dikişsiz örgü üst yapı ile tamamlanmış. SB-01’in tasarlanmasında David Clark Company ile de iş birliği yapılmış. Botlar şu anda astronotlar tarafından test ediliyor.

Reebok 1986’da Alien filmi için Reebok Alien Stomper adlı ayakkabıyı tasarlamış, geçtiğimiz yıl filmin 30. yılı şerefine bu ayakkabıları internet sitesinde satışa çıkarmıştı.

Görsel: Reebok