Red Bull'dan Sosyal Girişimcilere Vitrin Desteği: Amaphiko

Red Bull, Amaphiko projesiyle sosyal fayda yaratan girişimcilerin kendilerini tanıtabileceği yepyeni bir platform kurdu.

Girişimci ruhlar, kimi zaman özel teşebbüsleri ve ürünleriyle anılmayı seçse de bir başka grup toplumda sorun olarak gördükleri noktalara odaklanarak sosyal fayda yaratmayı hedefliyor. Çalışma alanı veya kendini sorumlu hissettiği nokta ne olursa olsun toplum için gerçekten fayda ve değer üretmenin her aman erdemli bir yönü var.

Red Bull geçtiğimiz Mart ayında Amaphiko'yu duyurmuş ve tüm dünyadan sosyal girişimcilere çağrıda bulunmuştu. Geçen 3 ayda Türkiye'den 40 başvuru gelmiş ve bunların 18'i Amaphiko'ya seçilmiş. Tarım, sanat, eğitim, moda, seyahat gibi farklı kategorilerde yer alan girişimler arasında daha önce Bigumigu'da yazdığımız Bumerangla, IAMNOTBASIC ve Otsimo da yer alıyor.

Amaphiko üzerinde şu anda da kullanıcılar üye olarak projelerin bir parçası olabiliyor ve katkı sağlayabiliyor. Çünkü platform bu sosyal girişimlerin herhangi bir pozisyon ihtiyacı olduğunda bunu duyurabilmesini sağlıyor. Amaphiko buna ek olarak girişimcilere hikaye anlatımı gibi konular üzerine atölyeler düzenliyor. Potansiyel görülen girişimlerin hikayelerine prodüksiyon desteği veriyor. Ve elbette bu sosyal girişimlerin iletişimlerini kendi kanalları ve medyası üzerinden gerçekleştiriyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde eş zamanlı gerçekletirilen Amaphiko ile sosyal girişimciler uluslararası iletişim kurarak deneyim değiş tokuşu da yapıyor. Red Bull bu projesiyle sosyal girişimcilere hem yerel hem de küresel katkı sağlayarak gelişmelerine destek oluyor. Bu 3 aylık dönemi kaçıranlar üzülmesin, Amaphiko'ya her zaman başvurulabiliyor.

Görsel: Red Bull