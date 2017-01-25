Red Bull Racing'in Fabrikasında 2017 Sezonuna Hazırlık

Formula 1'de yeni sezon başlamadan önce Red Bull Racing, sezon hazırlığı ve yeni aracın tasarım sürecine ışık tutan bir video yayınladı.

Formula 1 gibi sporlar genellikle kapalı kutu gibidir. Sezon başlayana kadar takımlar ve araçlar hakkında oldukça az bilgi edinip ilk yarışla birlikte gövde gösterisi başlar. Bu gizliliğin korunması, futbol müsabakalarında geliştirilen taktiklerden çok daha kilit role sahip. Değişen tüm dinamiklerle birlikte F1'de tüm takımın muhteşem uyumuyla başarı yakalanıyor.

Red Bull Racing, 2017 sezonu öncesi yayınladığı bir video ile bu gizeme karşılık farklı bir yaklaşım sunuyor. Sezon öncesi olan bitenlere dair minik ipuçları paylaşan Red Bull Racing, yeni sezon aracının lansmanı öncesinde takımın çalışmalarını gösteriyor. Böylece sezon boyunca bir pilot kadar öne çıkmayan isimsiz kahramanlara adeta teşekkürler sunuluyor. Aynı zamanda yeni sezonda Red Bull Racing'in pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen kullanılacak olan RB13'ün tasarım ve üretim süreçlerine dair de kareler yakalıyoruz.

Görsel: Red Bull