Radiohead, OK Computer'ı 20 Yılına Özel Yeniden Yayınlıyor

Radiohead, 3. stüdyo albümü OK Computer'ı OKNOTOK 1997-2017 ismiyle, yayınlanmamış 3 parçayla birlikte Temmuz'da piyasaya çıkaracak.

Radiohead'in kariyerinde önemli bir yere sahip olan, 1997'de yayınladığı 3. stüdyo albümü OK Computer, adeta aradan geçen zamanın sertliğiyle birlikte büyük bir geri dönüş yapıyor. OKNOTOK 1997 - 2017 ismiyle yer alacak olan 20. yıl özel edisyonu, koleksiyonerler için kutu zengin içeriğinden albümün yeniden kayıt aşamasına kadar detaylarla dolu.

Radiohead'in deneysel işlerinin tabanını oluşturduğu söylenebilecek olan OK Computer albümünde Paranoid Android, Karma Police, Lucky ve No Surprises gibi ikonikleşmiş parçalar yer alıyor. 4.5 milyondan fazla kopya satan OK Computer albümün 2017 versiyonunda albümün orijinal 12 parçasına ek olarak 2. diskle birlikte 11 parça daha yer alacak. Bu diskteki Meeting in the Aisle, Melatonin, Palo Alto gibi parçalar Radiohead'in 1997 - 1998 aralığında yayınladığı EP'lerde yer alıyordu. Radiohead'i albümlerinin dışına çıkıp adeta grubun izini süren hayranların aşina olduğu bu parçalara ek olarak daha önce yayınlanmamış I Promise, Man of War ve Lift isimli 3 yeni parça yayınlanacak.

Albüm hazırlanan internet sitesi üzerinden sipariş edilebiliyor. Temmuz ayında kargolanacak olan kutuların en genişinin içinde; OK Computer'ın yanmış bir kopyası, 180 gramlık 3 plak ve bir sert kapaklı kitap bulunuyor. Kitabın içerisinde ise daha önce Radiohead dışında kimsenin görmediği 30 sanat eseri ve henüz sözü yazılmamış parçalar dışında tüm parçaların sözler yer alıyor. Yetmezmiş gibi, Thom Yorke'un 140 sayfalık not defteri, Stanley Donwood ve Thom Yorke'un illüstrasyonlarının yer aldığı 48 sayfalık bir kitap ve OK Computer kayıtlarıyla demolarından kalma bir C90 kaset de kutu içeriğinde yer alıyor.

Radiohead, OK Computer'ın 20. yılı için kendi internet sitesini de 1997'ye geri sardı ve adeta Donwood ile Thom Yorke'un kürasyonunu yaptığı bir sergiye dönüştü. Öte yandan, OK Computer'ın 10. yılında olanlar ise bu gelişme kadar coşkulu ve şaşırtıcıydı. Çünkü albümün 10. yılında In Rainbows yayınlandı. Ve eğer her iki albümü bir ondan bir bundan yöntemiyle arka arkaya dizerseniz yine anlamlı bir albümle karşılaşıyordunuz. 0110 olarak isimlendirilen bu albümü de sayfanın en altından dinleyebilirsiniz.

OK Computer'ın 10 yıl sürprizi, In Rainbows'la birleşen 0110 albümü.

Görsel: OKNOTOK