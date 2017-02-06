Radikal Kitap, Hürriyet Kitap-Sanat'a Dönüştü

3 Şubat'tan itibaren her Cuma, Hürriyet'le beraber yeni bir kültür sanat eki hayatımıza katıldı.

Radikal'in kapatılmasıyla kültür sanat alanında yaşanan boşluğu bir nebze de olsa doldurmayı başaran ve Hürriyet'e geçen Radikal Kitap, Hürriyet Kitap-Sanat adıyla yeni bir kimliğe bürünüyor. Bu yıl 15. yılını kutlayan Radikal Kitap, kültür-sanat alanının önde gelen yayınlarından biriydi. Yaşanan dönüşümle birlikte Hürriyet'e geçen Radikal Kitap, sadece sınırlı olarak birkaç büyük şehirde okurlarıyla buluşuyordu. Fakat yenilenen içeriğiyle Hürriyet Kitap-Sanat, 3 Şubat Cuma'dan itibaren her Cuma Hürriyet'le birlikte tüm Türkiye'ye dağıtımı yapılacak bir yayın hâlini alıyor.

Hürriyet Kitap-Sanat ekinde Doğan Hızlan, Selim İleri, Semih Gümüş, Ömer Türkeş, Ömer Erdem, Kemal Varol, Yücel Kayıran, Efnan Atmaca, Ömür Kurt ve Elif Türkölmez gibi isimler yazılarıyla yer alacak. Sanat sayfaları ise Serhan Bali, Sevin Okyay, Cem Erciyes, Ayşegül Sönmez, Murat Özer gibi isimlerin kaleminden çıkacak caz, klasik müzik, plastik sanatlar, mimari, sinema ve tiyatro yazılarıyla dolu olacak.













Görsel: Hürriyet